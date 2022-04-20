Сьогодні останні марки будуть продавати у відділенні компанії на Майдані Незалежності в Києві.

"Укрпошта" припиняє продаж поштової марки "Русскій воєнний корабль, іді ... !".

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Станом на зараз вже продано близько 700 тисяч марок і продаж марки у наших відділеннях ЗАКІНЧЕНО! Будь ласка, не треба займати черги. Єдине виключення, це наше відділення на Майдані в Києві. Там, з 13:00 сьогодні будуть продаватись марки тим 1500+ клієнтам, хто вчора не зміг їх отримати та записався в список. Я обіцяв, що вони отримають свої марки, і я це виконаю", – написав він.

За його словами, ще 100 000 марок будуть виділені на інтернет-магазині компанії.

"Починаючи з четверга, в нашому інтернет-магазині зможуть придбати марки (2 листи на 1 замовлення) ті, хто раніше зробив замовлення в перші дні, а з п’ятниці будь які клієнти в Україні чи за її межами. Таким чином ще більше ніж 8300 клієнтів зможуть отримати марки", – написав він.

Решта тиражу буде використана для офіційних делегацій, музейних фондів, міжнародних зобов’язань та по філателістичним абонементам.

"Також кожен працівник "Укрпошти" зможе отримати 1 марку, що я вважаю вірним, а невелика частина буде виділена на підтримку маркетингових акцій з українськими виробниками та підприємцями. Я усвідомлюю, що щоб ми не робили – буде критика. Тому одразу відповім. Чи буде додатковий тираж цієї марки? Ні. Але ми знайшли вихід, як саме ця серія з кораблем буде продовжена, тому чекайте на повідомлення на початку наступного тижня, як тільки ми підпишемо всі технічні моменти. Майки та інші речі з маркою також вже зовсім скоро будуть в нашому інтернет-магазині та відділеннях", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштові марки "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!".

Номінал марки – 23 гривні по Україні та 45 гривень за кордон залишається незмінним. А ось вартість на інтернет-маркетплейсах інколи сягає до 2000 доларів.

Вас також можуть зацікавити новини:

У Києві за маркою "Русскій воєнний корабль, іді..." вишикувалась черга (фото)

Знищення крейсера "Москва": американський генерал назвав втрати бойової потужності РФ в Чорному морі

"Москва" тепер належить Україні: ЗМІ дізналися, яке відомство займатиметься крейсером (відео)