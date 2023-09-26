Міністр вимагає перевірити, чи є причини звертатися до Канади з вимогою про екстрадицію Гунька.

Міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек відреагував на скандал через вшанування українського ветерана в парламенті Канади. Він вимагає перевірити, чи є підстави для екстрадиції 98-річного Ярослава Гунька, який служив в дивізії Ваффен-СС "Галичина".

"З огляду на скандальні події в канадському парламенті, пов’язані з вшануванням у присутності президента Зеленського члена злочинного нацистського формування СС "Галичина", я вжив заходів щодо можливої ​​екстрадиції цієї людини до Польщі", – оголосив міністр.

Він опублікував текст свого листа до президента Комісії з розслідування злочинів проти польського народу Кароля Навроцького з вимогою перевірити, чи є причини звертатися до Канади з вимогою про екстрадицію.

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"Я звертаюся до Президента з проханням терміново перевірити за документами, чи розшукують Ярослава Гунька за злочини проти польського народу та поляків єврейського походження. Ознаки таких злочинів є підставою для звернення до Канади з проханням про його екстрадицію", – йдеться в листі.

Як відомо, створена у 1980-х комісія Комісія Дешена, що розслідувала факти переховування воєнних злочинців у Канаді, визнала, що немає доказів скоєння злочинів дивізією, і що членство в дивізії не могло бути підставою для судового переслідування і позбавлення громадянства Канади.

Ярослав Гунько - чому через ветерана розгорівся дипломатичний скандал

Минулого тижня відбувся візит президента України Володимира Зеленського до Канади. Під час візиту глави держави у парламенті Канади країни вшанували оплесками запрошеного на засідання 98-річного ветерана дивізії Ваффен-СС "Галичина" Ярослава Гунька.

Спікер канадської палати громад Ентоні Рот заявив на засіданні, що Гунько "український герой, канадський герой". Поява Гунька в парламенті Канада спричинила бурхливу реакцію Польщі та єврейської спільноти. Ентоні Рот перепросив за свої слова і за запрошення Гінька, яке назвав суто власною ініціативою.

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