Він зустрінеться із членами уряду Канади, а також виступить у парламенті.

Президент України Володимир Зеленський перебуватиме у Канаді із не анонсованим візитом з 21-го по 22 вересня за місцевим часом.

"Трюдо сьогодні оголосив, що президент України Володимир Зеленський перебуватиме у Канаді з 21-го по 22 вересня (місцевий час, - УНІАН) 2023-го року. Двоє лідерів продовжать тісно співпрацювати над зміцненням зв’язків між державами й допомогою українському народу у подальшій обороні від російського жорстокого й невиправданого вторгнення. Канада підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно", - повідомив офіс канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

Зазначається, що прем'єр та Зеленський візьмуть участь у церемонії підписання угоди про продовження зміцнення економічних зв’язків між країнами. Також президент України зустрінеться із членами уряду Канади і виступить у парламенті. Після цього Зеленський вирушить з Оттави до Торонто, де відбудеться зустріч із канадськими бізнес-лідерами з метою зміцнення інвестицій приватного сектору у майбутнє нашої країни.

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"Канада разом із союзниками й партнерами й надалі стоятиме пліч-о-пліч із народом України протягом усього часу, що знадобиться. У тісній співпраці ми посилюватимемо економічний тиск на режим Путіна, поки він не почне поважати територіальну цілісність й суверенітет України", - наголосили у офісі Трюдо.

Останні закордонні зустрічі Зеленського

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Зеленський взяв участь в засіданні Ради ООН, де виголосив промову.

Наступного дня у Нью-Йорку він вперше зустрівся з президентом Бразилії

Глава держави також зустрівся з впливовими представниками Республіканської і Демократичної партій у Палаті представників і Сенаті США.

Пізніше Зеленський і перша леді України Олена Зеленська прибули до Білого дому для зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом і першою леді США Джил Байден.

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