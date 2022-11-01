Втім, такий сценарій білоруські стратеги прогнозували "10-15 років тому".

У спецслужбах РБ розповіли, "звідки на Білорусь готувався напад". За чергової версією, нападати на країну збираються не українці, а вже американці.

Черговою "сенсаційною" заявою відзначився голова Комітету держбезпеки РБ Іван Тертель.

За його словами, " США математично прорахували наслідки обміну ядерними ударами і дійшли висновку, що це буде катастрофа для цілого людства". Тертель додав, що " такої ситуації слід уникнути", але "ядерні удари по Білорусі плануються".

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"Є конкретні плани вторгнення на нашу територію військових контингентів, у тому числі з території Польщі. Десантна дивізія США, яка частково вже базується на території сусідньої з нами держави", - заявив Тертель.

Втім, геостратеги Білорусі "спрогнозували таку ситуацію ще 10-15 років тому", а диктатор Олександр Лукашенко нібито пропонував низку ініціатив для протидії загостренню ситуації.

Як Білорусь допомагає військам РФ

Як писав УНІАН, з початку повномасштабної війни Росії проти України Білорусь стала плацдармом для російської армії. Територію країни, зокрема, використовують для нанесення ракетних ударів по українських містах.

18 жовтня над Мінськом були помічені три винищувачі-перехоплювачі Міг-31к спеціальної модифікації, які можуть нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Ці винищувачі регулярно підлітають до українського кордону. Влада Білорусі називає це "патрулюванням кордону Союзної держави".

15 жовтня в Білорусь почали прибувати перші ешелони з російськими військовими. Також протягом останнього часу в Білорусь прибуває російська техніка.

При цьому і сама РБ постачає росіянам зброєю. За інформацією "БГ" з березня по вересень 2022 року з Білорусі до Росії режимом Олександра Лукашенка було передано залізницею 65 089 тонн або 1940 вагонів боєприпасів.

Найбільшу кількість боєприпасів було вивезено на територію РФ у квітні 2022 року – 22 534 тонни (689 вагонів) за місяць.

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