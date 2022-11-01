Техніка прибула в Білгородську область Росії 24 жовтня.

21 жовтня 2022 року з ЖД-станції Уріччя, Білорусь у бік Луганська вирушила 7-ма група навантажених вагонів-платформ з розконсервованою військовою технікою Збройних Сил Білорусі.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

"Цього разу 20 одиниць БМП-2 знятих з консервації з 969-ї бази резерву танків вирушили на залізничну станцію Волоконівка (Білгородська обл., РФ) і далі в напрямку Луганська. Техніка прибула в Білгородську обл.24 жовтня", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

За інформацією моніторингової групи, за останній місяць режим Лукашенка передав РФ:

принаймні 94 танка Т-72А;

36-44 Уралів;

20 БМП-2.

Як Білорусь допомагає військам РФ

Як писав УНІАН, з початку повномасштабної війни Росії проти України Білорусь стала плацдармом для російської армії. Територію країни, зокрема, використовують для нанесення ракетних ударів по українських містах.

18 жовтня над Мінськом були помічені три винищувачі-перехоплювачі Міг-31к спеціальної модифікації, які можуть нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Ці винищувачі регулярно підлітають до українського кордону. Влада Білорусі називає це "патрулюванням кордону Союзної держави".

15 жовтня в Білорусь почали прибувати перші ешелони з російськими військовими. Також протягом останнього часу в Білорусь прибуває російська техніка.

При цьому і сама РБ постачає росіянам зброєю. За інформацією "БГ" з березня по вересень 2022 року з Білорусі до Росії режимом Олександра Лукашенка було передано залізницею 65 089 тонн або 1940 вагонів боєприпасів.

Найбільшу кількість боєприпасів було вивезено на територію РФ у квітні 2022 року – 22 534 тонни (689 вагонів) за місяць.

Вас також можуть зацікавити новини: