Син померлої королеви Чарльз стане новим правителем держави згідно з порядком престолонаслідування.

Після смерті королеви Великобританії Єлизавети II в свої права повинен вступити її син Чарльз, який обрав собі ім'я Карл III. Його оголосять новим королем Великобританії вже в п'ятницю 9 вересня.

Про це повідомляє The Times.

Букінгемський палац вже сьогодні, відразу після смерті Єлизавети II, назвав її 73-річного сина королем. Він стане новим правителем держави згідно з порядком престолонаслідування.

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Смерть Єлизавети II - що відомо

8 вересня, на 97-му році пішла з життя Королева Великобританії і королівств Співдружності Єлизавета II.

9 вересня 2015 року королева стала монархом, який правив найдовше в історії Великої Британії. І після цього вона пробула на престолі без 1 дня 7 років. УНІАН розповів, яким було життя королеви, яка керувала державою 70 років, і якою була її позиція щодо України.

Над Букінгемським палацом приспущено національний прапор Великої Британії. У країні оголошено 10-денну жалобу.

Очікується, що церемонія офіційного проголошення Чарльза королем Великобританії пройде в Сент-Джеймському палаці в Лондоні, як тільки це буде можливо. Він вже виступив з першою заявою після смерті його матері.

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