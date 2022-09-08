Вона зазначила, що "друга єлизаветинська епоха йде".

Прем'єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс виступила зі зверненням щодо обрання нового монарха після смерті королеви Єлизавети II, що правила 70 років.

Трансляцію вели на YouTube.

Прем'єр-міністр Ліз Трасс заявила, що королева Єлизавета II залишила "велику спадщину".

Також вона оголосила, що новий король буде відомий як Карл III (73-річний принц Чарльз міг вибрати будь-яке зі своїх чотирьох імен – Чарльз Філіп Артур Джордж).

"Сьогодні корона переходить, як це відбувалося вже більше тисячі років, до нашого нового монарха, нашого нового глави держави, Його Величності короля Карла III. З сім'єю короля ми сумуємо за втрату його матері і збираємося разом", – сказала вона.

Прем'єр-міністерка також сказала, що нація пропонує королю Карлу III "вірність і відданість". Вона зазначила, що "друга єлизаветинська епоха йде".

"Боже, бережи короля", – такими словами вона завершила свою заяву.

Протягом 70 років правління Єлизавети II девізом країни і першим рядком британського гімну було "Боже, бережи королеву".

Раніше 73-річний принц Уельський Чарльз, старший син королеви Єлизавети II, виступив з першою заявою після смерті його матері.

Також повідомлялося, що церемонія офіційного проголошення Чарльза королем Великобританії пройде в Сент-Джеймському палаці в Лондоні, щойно це буде можливо.

Про смерть монарха королівська сім'я сповістила раніше цього вечора, зазначивши, що "сьогодні вдень королева мирно померла в Балморалі". Саме там вона традиційно проводила літні канікули.

9 вересня 2015 року королева стала монархом, який правив найдовше в історії Великої Британії. І після цього вона пробула на престолі без 1 дня 7 років. УНІАН розповів, яким було життя королеви, яка керувала державою 70 років, і якою була її позиція щодо України.

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