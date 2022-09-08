Смерть матері Чарльз назвав "моментом найбільшого смутку для нього та всіх членів моєї родини".

73-річний принц Уельський Чарльз, старший син королеви Єлизавети II, виступив з першою заявою після смерті його матері.

Її опублікувала королівська родина.

"Смерть моєї улюбленої Матері, Її Величності Королеви, є моментом найбільшого смутку для мене та всіх членів моєї родини. Ми глибоко сумуємо з приводу смерті дорогого Суверена та Матері, яку дуже любили. Я знаю, що її втрата глибоко відчує всю країну, Королівства та Співдружність, а також незліченну кількість людей у всьому світі", – заявив він.

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Раніше стало відомо, що у країні оголошено 10-денну жалобу. Як зазначив Чарльз, протягом цього періоду жалоби та змін його сім’я та він "будуть втішені та підтримані тим, що знають про повагу та глибоку прихильність, якими так широко користувалася королева".

Також повідомлялося, що церемонія офіційного проголошення Чарльза королем Великобританії пройде в Сент-Джеймському палаці в Лондоні, щойно це буде можливо.

Про смерть монарха королівська родина сповістила раніше цього вечора, зазначивши, що "сьогодні вдень королева мирно померла в Балморалі". Саме там вона традиційно проводила літні канікули.

9 вересня 2015 року королева стала монархом, який правив найдовше в історії Великобританії. І після цього вона пробула на престолі без 1 дня 7 років. УНІАН розповів, яким було життя королеви, що керувала державою 70 років, і якою була її позиція щодо України.

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