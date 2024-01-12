Видання попередило, що в даний час детальні результати ударів ще оцінюються.

Оприлюднено попередній список уражених цілей хуситів у Ємені.

Зокрема, видання CNN з посиланням на дані хуситів і Міноборони Британії повідомило, що нічні авіаудари, завдані американськими і британськими військовими, уразили кілька об'єктів в Ємені, в тому числі аеропорти.

Видання вказало такі об'єкти:

Відео дня

Військова база Кахлан у провінції Саада;

Авіабаза Аль-Дайламі на північ від столиці країни Сани;

Район аеропорту міста Худайда на Червоному морі;

Аеропорт міста Таїз та інші об'єкти в провінції Таїз на південному заході Ємену;

Аеродром міста Аббс.

При цьому королівські ВПС Великобританії заявили, що завдали удару по двох військових об'єктах, які хусити використовують для запуску безпілотників.

За їхніми даними, чотири винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для завдання ударів по двох об'єктах хуситів.

Серед уражених цілей – кілька будівель на північному заході Ємену, які використовувалися для запуску розвідувальних і ударних безпілотників.

Також було завдано удару по аеродрому в Еббсі, який, за даними розвідки, використовувався для запуску крилатих ракет і безпілотників над Червоним морем.

Детальні результати ударів ще оцінюються, але попередні дані свідчать, що здатність хуситів загрожувати торговельному судноплавству була підірвана.

Удар по єменських хуситах

США і Великобританія вночі 12 січня завдали ударів по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.

Американські та британські військові розбили більше десятка об'єктів, що використовуються підтримуваними Іраном хуситами в Ємені.

Президент США Джо Байден підтвердив, що атаку на єменських хуситів провели США і Британія за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів.

Вас також можуть зацікавити новини: