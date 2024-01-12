Експерти вважають, що США, Велика Британія та інші західні союзники, швидше за все, будуть націлюватися на прибережні радари та пускові майданчики.

Британія та США готові завдати ударів по військових об’єктах хуситів у Ємені через те, що їхній лідер пообіцяв відповісти на будь-який напад новими атаками на судноплавство в Червоному морі.

Як пише The Guardian із посиланням на джерела в галузі оборони, у четвер активізувалися підготовчі заходи у відповідь на атаку із застосуванням 21 ракети та безпілотників, націлених на військові кораблі США та Великобританії. Відомо, що вона сталася ввечері у вівторок, 9 січня, проте інші деталі не розкриваються.

Відповідаючи на запитання про потенційні удари США по хуситах у Ємені, представник Білого дому Джон Кірбі сказав: "Я не збираюся телеграфувати про наші удари так чи інакше тут. Ми зробимо те, що маємо зробити, щоб протистояти цим загрозам, які хуси продовжують кидати на комерційне судноплавство в Червоному морі, і перемогти їх".

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Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що після нападу хуситів "будуть наслідки", а міністр оборони Британії Грант Шаппс порадив журналістам "спостерігати за цією сферою".

У відповідь лідер підтримуваного Іраном угруповання, яке контролює північ і захід Ємену, Абдул-Малік аль-Хуті, заявив, що в разі удару хусити дадуть відсіч.

"Будь-яка американська атака не залишиться без відповіді. Відповідь буде більшою, ніж атака, яка була здійснена з використанням 20 безпілотників і кількох ракет. Ми більш рішуче націлені на кораблі, пов’язані з Ізраїлем, і ми не відступимося від цього", – сказав він.

Ввечері у четвер, 11 січня, на тлі очікувань участі Великої Британії в неминучих військових ударах по хуситах збирався кабінет премʼєр-міінстра країни Ріші Сунака. Очікується, що в пʼятницю, 12 січня, він виступить із заявою в Палаті громад.

"Експерти вважають, що США, Велика Британія та інші західні союзники, швидше за все, будуть націлюватися на прибережні радари та пускові майданчики, намагаючись зупинити тримісячну серію ракетних і безпілотних атак хуситів на водній артерії Близького Сходу", – пише видання.

Оновлено:Sky News пише, що ударів завдадуть цієї ночі. Заходи можуть бути вжиті протягом кількох годин.

Водночас журналіст Times Стівен Свінфорд повідомляє, що очікується заява президента США Джо Байдена у зв’язку з можливими військовими ударами по цілях хуситів у Ємені.

Атаки хуситів на судноплавство в Червоному морі

Днями у Великій Британії та США повідомили, що відбилии атаку хуситів на корабоі. Міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що корабель DIAMOND разом із американськими військовими кораблями "успішно відбив наразі найбільшу атаку хуситів, підтримуваних Іраном, у Червоному морі", застосувавши ракети Sea Viper та вогнепальну зброю.

Центральне командування США зазначило, що атака сталася увечері 9 січня за єменським часом. Хусити випустили ракети, а також 18 дронів по Червоному морю, де проходили десятки торгових суден.

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