Коаліція підкреслила, що її метою залишається деескалація напруженості і відновлення стабільності в Червоному морі.

Коаліція країн з захисту судноплавства в Червоному морі від єменських хуситів, виступила зі спільною заявою, в якій назвала удари по хуситах законною самообороною.

У заяві, яку оприлюднив Білий дім від імені Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Німеччини, Нідерландів, Нової Зеландії, Кореї, Великобританії, США та Канади, йдеться, що "у відповідь на продовження незаконних, небезпечних і дестабілізуючих нападів хуситів на судна, в тому числі комерційні, що прямують через Червоне море, збройні сили США і Великобританії за підтримки Нідерландів, Канади, Бахрейну та Австралії завдали спільних ударів відповідно до невід'ємного права на індивідуальну і колективну самооборону, згідно зі Статутом ООН, по низці об'єктів у контрольованих хуситами районах Ємену".

"Ці високоточні удари мали на меті підірвати і послабити можливості хуситів загрожувати світовій торгівлі і життю міжнародних мореплавців на одному з найважливіших водних шляхів у світі", - підкреслюється у заяві.

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Коаліція зазначила, що понад 20 нападів хуситів на комерційні судна з середини листопада 2023 року становлять міжнародний виклик. Сьогоднішня акція показала спільну відданість свободі судноплавства, міжнародній торгівлі та захисту життя моряків від незаконних нападів.

У заяві коаліція закликала до припинення нападів і попередила, що ті, хто продовжать нападати, будуть покарані.

Коаліція підкреслила, що її метою залишається деескалація напруженості і відновлення стабільності в Червоному морі. "Наше послання чітке - ми без вагань будемо захищати життя і вільний потік торгівлі на одному з найважливіших водних шляхів світу перед обличчям постійних загроз", – підкреслюється у заяві.

Удар по єменських хуситах

12 січня США спільно з Великобританією завдали ударів по цілях єменських уситів. Після цього президент США Джо Байден підтвердив атаку на хуситів у Ємені.

Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак також підтвердив, що військово-повітряні сили його країни завдали "цілеспрямованих ударів по військових об'єктах" хуситів.

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