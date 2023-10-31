Хусити здійснили спробу атакувати найпівденніше місто Ізраїлю.

Підтримувані Іраном повстанці-хусити в Ємені взяли на себе відповідальність за сьогоднішню атаку по найпівденнішому місту Ізраїлю Ейлат. Представник хуситів Яхья Сарі заявив про наміри єменських сил продовжувати завдавати ударів по Ізраїлю.

Сарі написав в X (Twitter), що "збройні сили випустили велику партію балістичних і крилатих ракет і велику кількість безпілотників по різних цілях ізраїльського ворога" задля "перемоги над історичним гнітом дорогого палестинського народу".

Раніше сьогодні Армія оборони Ізраїля інформувала про відстеження та перехоплення ракети класу "земля-земля" та безпілотників, що були націленими на місто Ейлат.

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Як пише The Times of Israel, з’являлися повідомлення про те, шо снаряд був перехоплений над Червоним морем, і були припущення, що ракета була запущена підтримуваними Іраном хуситами в Ємені. Відстань між Ейлатом та Єменом – близько 1800 кілометрів.

Ситуація в Ізраїлі - роль Ємена

7 жовтня палестинське терористичне угруповання ХАМАС завдало масованого удару по Ізраїлю, вдерлося на ізраїльську територію і взяло понад 200 заручників. Після звільнення захопленої території Ізраїль посилив удари по контрольованому ХАМАС сектору Гази та перейшов до наземної операції в регіоні. Військовою метою Ізраїль називає повну ліквідацію ХАМАС.

Експерти попереджали про можливість втягування у війну й інших гравців. Раніше в жовтні есмінець ВМС США Carney перехопив кілька ракет неподалік від берегів Ємену, випущених підтримуваними Іраном хуситами. Тоді представник Пентагону генерал Пет Райдер заявив, що, за попередньою оцінкою США, сам есмінець не був метою жодної ракети або безпілотника хуситів. За словами Райдера, вони прямували на північ уздовж Червоного моря, "потенційно – до цілей в Ізраїлі".

Зіткнення між Єменом та Саудівською Аравією

Після запуску хуситами крилатих ракет і безпілотників по Ізраїлю 19 жовтня на кордоні Ємену та Саудівської Аравії відбулися зіткнення. Четверо саудівських солдатів загинули в бою в гірській провінції Джазан на кордоні з Єменом. Загибель військових стала першим випадком бойового зіткнення з того часу, як у квітні минулого року було досягнуто попереднього перемир'я з хуситами.

Напередодні стало відомо, що збройні сили Саудівської Аравії були переведені у стан підвищеної бойової готовності після зіткнень із воєнізованим угрупуванням із Ємену "Ансар Аллах" (хусити).

Ситуація в Ємені - це треба знати

Політична ситуація в Ємені є дуже складною і нестабільною. З 2014 року країна опинилася в стані громадянської війни, в якій протистояють хусити, підтримувані Іраном, і уряд Ємену, підтримуваний Саудівською Аравією та іншими арабськими країнами. Хусити є найбільшою і найвпливовішою політичною силою в північній частині країни. Вони контролюють столицю Ємену Сану, а також більшу частину півночі країни, включаючи портове місто Ходейда.

Війну супроводжують масові жертви серед мирного населення, голод і гуманітарна криза. У 2022 році було досягнуто перемир'я між хуситами та урядом Ємену, яке було подовжено на 2023 рік. Перемир'я дозволило полегшити гуманітарну ситуацію в країні, але не призвело до припинення бойових дій.

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