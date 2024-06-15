За його словами, країни-учасники Саміту миру мають узгодити спільний план, який потім передадуть представнику Росії.

Україна не змінює позицію щодо свого бачення миру. Вона залишається незмінною від початку повномасштабної війни.

Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак на полях Саміту миру, що стартував сьогодні, 15 червня, у Швейцарії.

"У чому наша сила? Ми дуже принципові і від вітру не змінюємо позицію. При президенті Зеленському Мінських домовленостей у тому вигляді, якими вони були, Будапешту (Будапештського меморандуму - УНІАН), який не дав нам жодних гарантій, не буде", - заявив Єрмак.

Він додав, що Україна представить абсолютно чітку позицію на Саміті миру та очікує, що учасники узгодять спільний план, який у майбутньому передадуть Росії для ознайомлення.

"Спільний план всіх цивілізованих та відповідальних країн, які поважають нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, погоджений цими країнами, може бути переданий на другому саміті представнику Росії, де він може бути присутнім", - заявив Єрмак.

Саміт миру в Швейцарії - деталі

Сьогодні у Швейцарії розпочався Глобальний саміт миру, в якому візьмуть участь майже сто країн, у тому числі понад пів сотні глав держав і урядів з усього світу. Для проведення саміту президент Зеленський відвідав десятки країн, аби заручитися підтримкою, було розіслано понад півтори сотні запрошень та підписано безпекові угоди з країнами світу.

Уряд Швейцарії підтвердив, що в саміті миру щодо України візьмуть участь 100 делегацій, з них 92 країни та 8 організацій.

Уряд вказав, що на захід прибудуть 57 президентів, а відкриє його швейцарський глава держави Віола Амерд.

На полях саміту Андрій Єрмак заявив, що Україна та партнери шукають можливість запрошення Росії на другий Саміт миру, якщо спільний план запрошення буде готовий.

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