За словами Шарля Мішеля, це не про довгострокову перспективу, а вже про зараз.

Європейський Союз допоможе відбудувати економіку України в поєднанні з проведенням необхідних реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель під час виступу на Міжнародній донорській конференції у Варшаві, присвяченій Україні.

"Ми допоможемо відбудувати вашу економіку: домівки, школи, лікарні, підприємства. Майбутнє безпечної та квітучої України залежить від фінансування на відбудову в поєднанні з необхідними реформами. І це не про довгострокову перспективу, це про зараз. Ми маємо також гарантувати, що отримаємо максимальний ефект з кожного євро. І ЄС допоможе поєднати відбудову із реформами, які допоможуть змінити Україну", - підкреслив президент Євроради.

Нагадаємо, за словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, для відбудови України після війни, яку розв’язала Росія, знадобляться сотні мільярдів євро: перед Європою стоїть завдання про допомогу Україні у відбудові після війни. Йдеться про відбудову медичних закладів, заводів.

Президент Єврокомісії вважає, що Європа має допомагати Україні у відбудові.

Як повідомляв УНІАН, 70% українців підтримують мобілізацію чоловіків для відбудови країни замість служби в ЗСУ.

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