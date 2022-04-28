Більше дану ініціативу підтримують люди старшого віку, а відносно менше - молодь.

70% опитаних підтримують можливу мобілізацію чоловіків призовного віку певних професій для відбудови країни замість служби в ЗСУ.

Такі дані дев’ятого загальнонаціонального опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 26 квітня 2022 року.

В той же час не підтримують таку ініціативу 6%. Більше її підтримують люди старшого віку, а відносно менше - молодь.

Також респондентів запитували, чи чули вони про ініціативу "Сади перемоги", йдеться про всеукраїнську кампанію, метою якої є ефективне використання кожної доступної земельної ділянки, щоб завдяки отриманому урожаю люди були забезпечені харчовими продуктами, і таким чином, запобігти продовольчій кризі в Україні.

Лише 55% опитаних чули про ініціативу "Сади перемоги" (28% – багато чули, 27% – щось чули). В той же час 45% нічого не знають про це. При цьому 82% позитивно ставляться до такої ідеї.

Згідно з даними опитування, 56% людей мають земельну ділянку і планують садити город цього року, ще 9% – не мають власної землі, але також планують садити у родичів, знайомих. Лише 8% зазначили, що мають город, але садити нічого не будуть. При цьому чверть учасників дослідження не мають земельної ділянки.

Соціологи зазначають, що найбільше тих, хто садитиме городи, серед мешканців заходу та центру країни. Серед селян таких 83%, жителів малих міст – 65%, обласних центрів – 50%.

Нагадаємо, згідно з даними опитування, наразі в Україні спостерігається поступове зростання кількості українців, які повертаються до роботи. Наразі серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати 59% (у березні таких було 46%).

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