У парламентській резолюції партії "Фідес" сказано, що початок переговорів має базуватися на консенсусі між державами-членами ЄС, а умов для цього сьогодні немає.

Партія премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана подала до парламенту резолюцію, у якій уряд закликали не підтримувати початок переговорів про вступу України до Європейського Союзу.

Як пише Reuters, у парламентській резолюції партії "Фідес" сказано, що розширення ЄС "має залишатися об’єктивним процесом, заснованим на правилах і ефективності".

"Початок переговорів про членство з Україною має базуватися на консенсусі між державами-членами Європейського Союзу… Умов для цього сьогодні немає", – йдеться в документі.

У правлячій партії Угорщини також наголосили, що європейські лідери мають ретельно зважити, як можливе членство України "вплине на політику згуртованості та сільськогосподарську політику" всередині блоку.

Вступ України до ЄС: позиція Угорщини

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає проти приєднання України до ЄС. При цьому він блокує не тільки цей процес, але і надання Україні допомоги чи запровадження санкцій проти РФ.

Наприкінці цього тижня Орбан має здійснити візит до Парижа, куди його запросив президент Франції Еммануель Макрон. Говоритимуть про Україну в ЄС.

Politico пише, що у Франції вважають, що Орбана можна переконати. Водночас чиновники зазначають, що угорський премʼєр "підвищив ставки", аби отримати від ЄС більше грошей.

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