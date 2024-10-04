Європейський Союз "може померти", якщо не стане більш конкурентим у порівнянні зі США та Китаєм. Про це під час а Берлінського глобального діалогу попередив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Bloomberg.
Зокрема, Макрон заявив, що Євросоюз "надмірно регулює та замало інвестує", тоді як Вашингтон і Пекін випередили ЄС за економічним зростанням та інвестиціями. При цьому країни-члени також повинні наполягати на тому, щоб правила глобальної торгівлі залишалися справедливими, вважає французький лідер:
"ЄС може померти, ми стоїмо на порозі дуже важливого моменту. Наша колишня модель закінчилась – ми надмірно регулюємо та замало інвестуємо. У найближчі два-три роки, якщо ми будемо дотримуватися нашого класичного порядку денного, ми вийдемо з ринку".
Макрон також закликав країни-члени ЄС сприяти створенню транскордонних компаній, здатних конкурувати з американськими.
"Зіштовхнувшись із власним внутрішнім фінансовим тиском, Макрон схвалив тимчасовий податок на найбільші компанії Франції, підтримуючи стратегію свого нового уряду, навіть якщо вона знаменує відхід від його пробізнесової позиції", - пише видання.
Останні заяви Макрона
У вересні президент Франції Еммануель Макрон заговорив про "мир завтрашнього дня", назвавши існуючий міжнародний порядок несправедливим.
Як сказав Макрон, "нам доведеться думати про новий спосіб організації Європи і переосмислити наші відносини з Росією після війни".
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