Він називає існуючий міжнародний порядок несправедливим.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після війни в Україні варто буде переосмислити відносини з Російською Федерацією.

"Нам доведеться думати про новий спосіб організації Європи і переосмислити наші відносини з Росією після війни. Ми повинні мати достатньо уяви, щоб думати про мир завтрашнього дня, про мир в Європі в новій формі", - цитує його Le Monde.

На думку французького лідера, необхідно враховувати примирення з Балканами та реальність Європи в її географічній формі, "яка не є ні повністю Євросоюзом, ні повністю НАТО". Він каже, що існуючий міжнародний порядок є несправедливим, оскільки "багато з найбільш густонаселених країн не існували, коли розподілялися місця".

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"Нам потрібен порядок, де ті чи інші країни не можуть блокувати інші, де країни представлені гідно, і тому ми повинні зробити це з набагато більш справедливими органами, будь то Організація Об'єднаних Націй, Світовий банк або Міжнародний валютний фонд. Я повернуся до цього питання в ООН цього тижня", - додав Макрон.

Позиція Макрона по війні

Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення президент Франції закликав не допустити "приниження Росії", щоб зберегти з нею дипломатичні відносини.

Однак з часом його висловлювання ставали більш рішучими. Наприклад, Макрон не виключає відправлення військ в Україну, а також називає своєю стратегічною метою недопущення перемоги Росії у війні.

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