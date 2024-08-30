Команда президента Франції спочатку заявила, що міністерство закордонних справ видало Дурову паспорт.

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 29 серпня, ввечері взяв на себе повну відповідальність за надання генеральному директору Telegram Павлу Дурову французького громадянства. Зізнання Макрона відбулось через кілька днів після того, як речник президента повідомив, що це було рішення міністерства закордонних справ, пише Politico.

Зазначається, що Макрон також відмахнувся від критики щодо надання громадянства Дурову у 2018 році. Він додав, що це був свідомий вибір уряду, щоб залучити спортсменів, артистів і новаторів.

"Я дав французьке громадянство Дурову, який вивчив французьку, як я дав пану [Евану] Шпігелю, американському підприємцю, як я дав громадянство деяким спортсменам і артистам, і я думаю, що це те, що дуже добре для нашої країни. І я продовжуватиму це робити", – сказав Макрон під час незв’язаної поїздки до столиці Сербії Белграда.

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Водночас 26 серпня речник президента Франції повідомив Politico, що заклик надати громадянство Дурову було зроблено міністерством закордонних справ. Міністерство закордонних справ заявило, що "не повідомляє про індивідуальні процедури отримання громадянства".

За словами журналістів, офіційні документи показують, що Дуров офіційно отримав французьке громадянство у 2021 році. У докладному звіті Le Monde минулого року було підкреслено відсутність прозорості навколо цього питання, з поставленими запитаннями про те, чи керівник Telegram відповідає необхідним критеріям.

Макрон також відкинув повідомлення про те, що він планував зустрітися з Дуровим: "Я не дзвонив і не планував зустрічатися з Дуровим ні в кінці минулого тижня, ні в наступні дні", – сказав Макрон журналістам.

Макрон також заперечив, що раніше знав про плани Дурова поїхати до Франції до того, як його заарештували в паризькому аеропорту Ле Бурже: "Ми є країною, де існує розподіл влади, і у нас верховенство права контролюється незалежною судовою системою, і це добре. Я постійно працюю відповідно до правил, які я тут згадав. Більше я нічого не знаю, і це нормально, що більше цього я не знаю, тому що наші судові органи незалежні ", — продовжив Макрон.

Звинувачення проти Дурова

Французькі спецслужби затримали засновника і генерального директора месенджера Telegram Павла Дурова 24 серпня у Франції. Повідомлялось, що Дурова затримали через відмову Telegram від співпраці з питань фінансових і кіберзлочинів. 28 серпня слідчий суддя припинив утримання бізнесмена під вартою в поліції з метою його первинного допиту та можливого пред'явлення обвинувачення. Його взяли під судовий нагляд, Дурову накладено заборону на виїзд із Франції.

Також ЗМІ повідомляли, що за шість років до арешту Павла Дурова у Франції, у 2018 році, президент країни Еммануель Макрон зустрічався з ним за ланчем і пропонував перенести штаб-квартиру Telegram у Париж. А після затримання у серпні 2024 року Дуров сказав французьким правоохоронцям, що у нього була запланована зустріч з президентом Франції.

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