ЄС має намір відмовитися від планів щодо обмеження торгівлі з п'ятьма китайськими компаніями, імовірно пов'язаними з Росією.

Європейський Союз має намір відмовитися від планів щодо обмеження торгівлі з п'ятьма китайськими компаніями, імовірно пов'язаними з Росією, з метою досягти компромісу по 11-му пакету санкцій.

Як повідомляє Bloomberg, ЄС раніше пропонував обмежити експорт для восьми компаній нібито за поставку російським фірмам заборонених технологій. Однак за словами джерела, обізнаного з цим питанням, п'ять з цих фірм були виключені зі списку після запевнень китайських офіційних осіб. За словами джерела, ЄС все ще розглядає плани щодо стримування торгівлі з трьома гонконгськими фірмами.

Обговорення 11-го пакету санкцій ЄС після вторгнення Росії в Україну застопорилося на кілька тижнів, оскільки держави-члени продовжують сперечатися про те, наскільки жорсткими повинні бути ці заходи.

Як зазначає Bloomberg, ЄС прагне адаптувати свою стратегію щодо Китаю, прагнучи збалансувати свої торговельні відносини зі зменшенням своєї залежності від цієї азіатської країни. Китай погрожував помститися, якщо його компанії стануть мішенню, але дії ЄС свідчать про те, що він серйозно ставиться до запевнень Пекіна.

Чиновники ЄС сподіваються, що пакет санкцій може бути схвалений наступного тижня, і дипломати можуть зустрітися вранці в понеділок, за словами двох джерел, знайомих з цим питанням.

11-й пакет санкцій проти Росії - що відомо

Вже кілька місяців Європейський Союз ніяк не може затвердити новий пакет санкцій проти Росії. Основна мета пакету - закрити лазівки і вирішити проблему обходу санкцій.

Однак в останніх версіях пакету ЄС планує пом'якшити санкції. Зокрема, покарання третіх країн за допомогу Росії буде розглядатися як виняткові заходи.

Крім того, раніше Україна сподівалася, що в цей пакет увійдуть і санкції проти "Росатому", однак у найближчому майбутньому цього не станеться.

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