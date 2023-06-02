Покарання третіх країн за допомогу Росії в обході санкцій розглядатиметься як "виняткові, крайні заходи".

ЄС планує в 11-му санкційному пакеті пом'якшити покарання для третіх країн за допомогу Росії в обході санкцій.

Згідно з останньою версією 11-го пакету санкцій, переглянутою POLITICO, покарання третіх країн за допомогу Росії в обході санкцій розглядається як "виняткові, крайні заходи".

Це пов'язано з побоюваннями, висловленими кількома країнами ЄС, зокрема, Німеччиною, щодо того, що такий механізм завдасть шкоди дипломатичним відносинам і навіть приведе країни в обійми Росії і Китаю. Згідно з більш ранньою версією документа від 5 травня, з яким ознайомився POLITICO, замість ударів по країнах, які дозволяють реекспорт підсанкційних товарів в Росію, Берлін пропонує зосередитися на компаніях.

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Остання версія пропозиції про санкції передбачає більш обережний і покроковий підхід, перш ніж застосовувати санкції до третіх країн. Натомість він класифікує такі кроки як "виняткові, крайні заходи". І, в якості останньої зміни проекту, комісія повинна буде продемонструвати, що "вжиті альтернативні заходи виявилися неефективними", перш ніж карати треті країни.

За словами трьох дипломатів ЄС, країни ЄС тепер сподіваються укласти угоду по пакету на наступному тижні. Консультації пройдуть перед наступним обговоренням посланцями ЄС 7 червня. "Домовленість близька", - сказав один з них, додавши, що точні терміни "все ще важко передбачити".

Санкції ЄС щодо Росії

Раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС планує пом'якшити деякі санкції в 11-му пакеті. Так, плани щодо заборони суднам, що перевозять заборонені товари, заходити в порти ЄС, ймовірно, будуть частково скасовані.

Майбутній пакет санкцій в основному спрямований на усунення можливостей для обходу антиросійських заборон. Крім того, розглядається можливість введення санкцій проти китайських компаній за підтримку російського ВПК в ході війни в Україні.

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