Зазначається, що ЄС доклав чимало зусиль, щоб перекрити Москві можливості обходу санкцій через центральноазіатські країни.

Санкції Європейського союзу можуть бути спрямовані на фінансові інститути, які підтримують потоки товарів для війни, яку веде Росія, а також на товари, вироблені в Південно-Східній Азії західними дочірніми компаніями.

Видання Reuters пише, що посланник ЄС Девід О'Салліван сказав, що санкції не є "чарівною кулею", але їхня мета - зробити так, щоб Росії було важче, повільніше і дорожче підживлювати свою військову машину. Він додав, що не має ілюзій щодо обходу санкцій і що складання списку компаній, які продають Москві товари подвійного призначення, часто є спробою "збити з пантелику".

За його словами, ЄС доклав чимало зусиль, щоб перекрити Росії канали обходу санкцій через центральноазіатські країни, і скорочення тіньових потоків стало очевидним після дипломатичних зусиль з Казахстаном, Узбекистаном, Вірменією та іншими країнами. Однак перед ним стоїть складніше завдання - зупинити аналогічні потоки в Південно-Східній Азії, де країни є виробниками, а не просто транзитними пунктами.

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"Велика частина продукції, що йде через Китай, виробляється дочірніми компаніями західних компаній у Південно-Східній Азії", - сказав О'Салліван. "Йдеться про виявлення фінансових інститутів, які потенційно фінансують перевалку військової продукції (в Росію). Якщо такі установи будуть знайдені, то з ними зв'яжуться і скажуть, що... якщо вони не припинять, то ризикують потрапити до списку. США вже мали хороший ефект від таких дій: на початку року було три таких випадки. Ми починаємо збирати інформацію і порівнювати записи".

14-ий пакет санкцій ЄС проти Росії

Рада ЄС 24 червня повідомила, що затвердила 14-й пакет санкцій проти Росії. Згідно з повідомленням, 116 юридичних і фізичних осіб потрапили під санкції.

Загалом зазначалося, що новий пакет націлений на важливі сектори російської економіки, як-от енергетика, фінанси і торгівля, і ускладнюють обхід обмежень ЄС.

Крім того, політичним партіям і фондам, а також неурядовим організаціям більше не буде дозволено отримувати фінансування з Росії.

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