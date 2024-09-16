Василь Боднар зазначив, що Анкара вважає необов'язковими обмеження Брюсселя і Вашингтона.

Україна змогла зупинити більшість потоків із Туреччини, які Російська Федерація використовували для обходу міжнародних санкцій. Анкара в цьому зацікавлена, бо не хоче потрапити під обмеження.

Посол України в Туреччині Василь Боднар зазначив в інтерв'ю РБК-Україна, що турецька влада має специфічну позицію щодо санкцій відносно РФ, адже Анкара долучається лише до санкцій ООН або Ради безпеки ООН.

"Відповідно санкції, введені ЄС і США або іншими інституціями, вони вважаються для Туреччини необов'язковими. Така політика функціонує з 2014 року", - розповів дипломат.

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За його словами, у 2022-2023 роках російська сторона активно намагалася вивозити крадене українське зерно до Туреччини, а західні компанії намагалися перевозити продукцію подвійного призначення, електроніку чи інші товари до Росії через Туреччину.

"На сьогоднішній день більшість цих потоків вдалося припинити. У цьому процесі зацікавлена і турецька сторона, щоб не потрапити у вторинні санкції. Уже були в Туреччині відповідні делегації, які комунікували з більшістю органів влади, причетних до зарубіжної торгівлі, з банківським сектором. У нас також були певні комунікації з бізнес-структурами, які повністю декларують готовність уникати тих компаній або пропозицій, які стосуються обходу санкцій", - пояснив український посол.

При цьому він вказав, що йдеться не лише про Туреччину та Росію, а й про четверті чи п'яті країни, тобто про можливі поставки до Грузії чи Казахстану.

Обхід санкцій Росією - останні новини

Росія у великих масштабах вироблятиме ракети та безпілотники, використовуючи західні компоненти. У 2024 році перевезення через Китай і Гонконг напівпровідників та інших заборонених товарів для підтримки військових зусиль Росії скоротилися на п'яту частину.

При цьому Financial Times писало, що Вашингтон попередив Туреччину про "наслідки", якщо країна не обмежить експорт до Росії американської військової техніки.

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