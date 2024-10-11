Система вимагатиме від громадян країн, які не є членами ЄС, реєстрації відбитків пальців, сканування обличчя та відповідей на запитання про їх перебування в Шенгенській зоні.

Європейський Союз знову відклав запровадження нової біометричної системи контролю в'їзду для громадян третіх країн, яке планувалося на 10 листопада, пише Reuters.

Комісар ЄС з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон повідомила, що система не буде запущена 10 листопада, як передбачалося раніше.

"10 листопада більше не розглядається", – зазначила Йоханссон, додавши, що новий графік наразі не визначений, проте розглядається варіант поетапного впровадження.

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Система в'їзду/виїзду (EES) мала створити цифровий запис, який би пов'язував проїзний документ з біометричними даними особи, що дозволило б усунути потребу в ручному проставленні штампів у паспортах на зовнішніх кордонах ЄС. Вона вимагатиме від громадян країн, які не є членами ЄС, реєстрації відбитків пальців, сканування обличчя та відповідей на запитання про їх перебування в Шенгенській зоні.

Проте представник міністерства внутрішніх справ Німеччини заявив, що три країни, на які припадає 40% пасажиропотоку, не готові до впровадження системи: "Необхідна стабільність і функціональність центральної системи EES, яку має забезпечити агентство ЄС EU-Lisa, ще не досягнута"

Агентство EU-Lisa відповідає за впровадження великих ІТ-систем у межах ЄС. Французьке міністерство внутрішніх справ також висловило свою підтримку системі EES, але підкреслило, що її запуск має бути належним чином підготовлений.

Це вже третя відстрочка впровадження системи. Спочатку її планували запустити влітку минулого року, але Франція висловила побоювання, що це може негативно вплинути на проведення чемпіонату світу з регбі восени 2023 року та Олімпійських ігор влітку 2024 року. Спочатку впровадження було перенесено на 6 жовтня цього року, а потім на листопад, через занепокоєння щодо можливих проблем з подорожами під час шкільного сезону.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз змінює правила перетину кордону. Тепер замість штампів у паспорті буде сканування обличчя та відбитків пальців. Так, з 10 листопада на кордоні з ЄС запрацює нова ІТ-система прикордонного контролю - Entry/Exit Scheme (EES).

Українці зможуть перетинати кордон ЄС без штампів у паспортах, розповіла нардеп та голова підкомітету ВРУ, який відповідає за питання регіонального та транскордонного співробітництва з країнами ЄС, Олена Вінтоняк.

За її словами, ця система реєструватиме ім’я особи, тип проїзного документа, біометричні дані – відбитки пальців і зображення обличчя, а також дату та місце в’їзду та виїзду з дотриманням основних прав і захисту даних. Також система фіксуватиме відмови у в’їзді.

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