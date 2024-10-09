У Євросоюзі запровадять нову систему прикордонного контролю, яка вплине на правила перетину кордону.

На кордонах Європейського Союзу запрацює нова ІТ-система прикордонного контролю - Entry/Exit Scheme (EES). Відтепер українці зможуть перетинати кордон ЄС без штампів у паспортах. Про це у статті УНІАН розповіла нардеп та голова підкомітету ВРУ, який відповідає за питання регіонального та транскордонного співробітництва з країнами ЄС, Олена Вінтоняк.

За її словами, ця система реєструватиме ім’я особи, тип проїзного документа, біометричні дані – відбитки пальців і зображення обличчя, а також дату та місце в’їзду та виїзду з дотриманням основних прав і захисту даних. Також система фіксуватиме відмови у в’їзді.

"EES замінить діючу систему ручного проставлення штампів у паспортах, яка займає багато часу, не надає достовірних даних про перетин кордону та не дозволяє систематично виявляти осіб, які перевищили термін перебування", - сказала Вінтоняк.

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Вона також пояснила про Європейську систему інформації та авторизації подорожей ETIAS, яку з наступного року вводитиме ЄС. За її словами, система поширюватиметься на громадян 60 країн, які не входять до ЄС, але мають безвізовий режим подорожей з ЄС, серед яких і Україна:

"Дозвіл на поїздку ETIAS є обов’язковою умовою в’їзду для безвізових осіб. Він прив'язаний до паспорта особи, дійсний до трьох років або до закінчення терміну дії паспорта, залежно від того, що настане раніше. Якщо особа отримує новий паспорт, їй потрібно отримати новий дозвіл на подорож ETIAS".

Нардеп також зазначила, що на перших порах для перетину кордону по безвізу буде достатньо біометричного паспорту. Документ дає право подорожувати у межах ЄС впродовж 90 днів, а для наступної безперервної поїздки треба почекати 180 днів.

"Після впровадження ETIAS перед від’їздом потрібно також додатково оформити спеціальний дозвіл. Зробити це можна буде онлайн, але не пізніше, ніж за 96 годин до запланованого перетину кордону – для різних видів транспорту крайні строки будуть відрізнятися, тож це треба буде перевіряти", - пояснила Вінтоняк.

При цьому подача заявки на отримання дозволу на подорож ETIAS не буде безкоштовною і обійдеться у 7 євро.

Нові правила перетину кордону ЄС

Європейський Союз змінює правила перетину кордону. Тепер замість штампів у паспорті буде сканування обличчя та відбитків пальців. Так, з 10 листопада на кордоні з ЄС запрацює нова ІТ-система прикордонного контролю - Entry/Exit Scheme (EES).

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