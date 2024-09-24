На кордонах з ЄС запрацює нова ІТ-система прикордонного контролю - Entry/Exit Scheme (EES).

Європейський союз змінює правила перетину кордону. Тепер замість штампів у паспорті буде сканування обличчя та відбитків пальців.

Про це повідомили в Telegram-каналі уряду. Зокрема, наголошується, що безвіз не скасовується, жодних додаткових зборів не запроваджується. Водночас змінюється підхід до перевірки документів.

З 10 листопада на кордонах з ЄС запрацює нова ІТ-система прикордонного контролю - Entry/Exit Scheme (EES). Вона автоматично фіксуватиме в'їзд і виїзд усіх іноземців до країн Шенгенської зони. Це стосується усіх негромадян ЄС, включно з українцями, незалежно від наявності візи чи безвізу.

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Що зміниться?

Система EES одноразово зафіксує ваші біометричні дані та зберігатиме їх 3 роки. Штампів у паспорті більше не буде. Реєстрація проходитиме автоматично через термінали самообслуговування.

Чого чекати на кордоні:

під час першого в'їзду у вас візьмуть біометричні дані: відбитки пальців та фото обличчя;

час проходження кордону може збільшитися - приблизно на 40 секунд, поки збиратимуть ваші дані;

біометричні дані зберігатимуть три роки, повторно їх здавати не потрібно;

якщо відмовитесь від біометрії, вам відмовлять у в'їзді.

Далі при кожному перетині кордону потрібно буде сканувати паспорт в терміналі самообслуговування.

Навіщо ЄС запроваджує EES:

спрощення перетину кордону;

посилення безпеки за допомогою біометричних документів;

запобігання використанню підроблених паспортів.

Крім того, цей захід спрямований на протидію нелегальній міграції.

Важливі новини про співпрацю України та ЄС - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня Україна та Єврокомісія слідом за "торговельним безвізом" продовжили дію "транспортного безвізу" на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року. Вантажні автоперевезення з України до ЄС та з Євросоюзу в Україну і далі не потребуватимуть спеціальних дозволів. Оновлена угода передбачає також низку взаємних зобов’язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відмітив, що "транспортний безвіз" сприяє імпорту, який зріс на 44%. Це, зокрема, товари й комплектування, що потрібні українським виробникам для налагодження виробничого процесу.

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