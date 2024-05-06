Якщо Телеграм не реагуватиме на скарги користувачів, регулятор зможе його оштрафувати.

Європа хоче приборкати масу нелегального контенту в Telegram і регулятором стане Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій (BIPT). Фактично, до його юрисдикції увійде вся Європа.

"Припустимо, хтось у Нідерландах перебуває в каналі Telegram, що закликає до насильства щодо синагоги або мечеті, і надсилає повідомлення до Telegram, але виявляє, що нічого не робиться, він може подати скаргу до BIPT", - сказав Матіас Вермеулен із бюро із захисту даних, пише De Standaard.

Цей принцип поширюється на будь-яку особу або організацію між Лісабоном і Гельсінкі, яка сигналізує про наявність незаконного контенту в Telegram. Якщо додаток не підкоряється, BIPT може накласти штраф.

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"Цей нагляд буде непростим завданням... Telegram - це платформа, яка найменше співпрацює з урядами, і порівняно з іншими додатками тут можливо багато чого. У Німеччині він уже багато років зазнає критики через систематичне ігнорування запитань і заборон з боку поліції, що стосуються, наприклад, каналів із торгівлі зброєю або координації дій проти біженців", - каже Вермюлен.

Контроль за Telegram став можливий унаслідок ухвалення Європейського закону про цифрові послуги (DSA). Цей звід правил набув чинності в лютому і спрямований на те, щоб надати державам-членам більше контролю над соціальними мережами та іншими онлайн-сервісами, зокрема за рахунок контролю над тим, як вони самі модерують контент.

Згідно з цими правилами, соціальні мережі мають бути представлені в Європі. Telegram, що базується в Дубаї, призначив бельгійську компанію EDSR своїм європейським представником. Це дає можливість бельгійському регулятору телекомунікацій BIPT здійснювати юрисдикцію.

Telegram в Україні

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк заявила, що незмінна у своїй думці про необхідність регулювання роботи Telegram в Україні. За її словами, зараз країна працює з європейськими партнерами над внесенням месенджера до переліку цифрових платформ, що підлягають регуляції.

Заступник керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Микола Балабан назвав Telegram найнебезпечнішою соціальною мережею.

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