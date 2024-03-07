Санкції стосуватимуться 35 фізичних і двох юридичних осіб.

Євросоюз планує ввести нові санкції проти Росії у зв'язку зі смертю російського опозиційного політика Олексія Навального.

Згідно з проектом пропозиції, з яким ознайомився Bloomberg, обмежувальні заходи торкнуться 35 фізичних і двох юридичних осіб.

Зазначається, що до пропонованих списків входять кілька тюремних і державних чиновників, судді, а також виправні колонії ІК-3 і ІК-6.

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23 лютого Рада ЄС затвердила тринадцятий пакет обмежувальних заходів проти режиму Володимира Путіна з огляду на другу річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, санкції запроваджуються проти тих осіб, які відповідальні за продовження ведення незаконної, неспровокованої та невиправданої агресивної війни Путіна, і проти тих осіб, які суттєво підтримують війну.

Смерть Навального - що треба знати

16 лютого російська влада повідомила, що опозиціонер Олексій Навальний помер у виправній колонії в Заполяр'ї. Виразної причини смерті Кремль так і не назвав, стверджуючи, що Навальний помер із природних причин.

1 березня Навального поховали на Борисовському кладовищі в Москві. Попрощатися з політиком прийшли тисячі, якщо не десятки тисяч небайдужих росіян. Вони скандували "Ні війні" і "Путін - вбивця".

У зв'язку з похороном Навального в 19 містах Росії затримали понад 120 осіб. РосЗМІ повідомляли, що суди в Росії тепер прирівнюють прізвище опозиційного Навального до екстремістської символіки.

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