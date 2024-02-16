Опозиціонер помер після прогулянки. Йому раптово стало погано.

У російській колонії помер опозиційний політик Олексій Навальний.

Як повідомляє Федеральна служба виконання покарань (ФСВП), Навальному раптово стало погано після прогулянки. Медики не змогли його реанімувати.

"Засуджений Навальний О. А. після прогулянки відчув себе погано, практично одразу знепритомнів. Негайно прибули медичні працівники установи, була викликана бригада швидкої медичної допомоги. Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого", - йдеться у заяві.

Проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерела повідомляє, що у Навального нібито відірвався тромб.

"Вже й експертиза готова. Начебто у Навального відірвався тромб. У будь-якому разі це політичне вбивство", - пише канал.

Адвокат Олексія Навального Леонід Соловйов заявив "Новій газеті", що був у колонії в середу. Наразі від коментарів він відмовляється.

"За рішенням сім'ї Олексія Навального, я взагалі нічого не коментую. Зараз з'ясовуємо. Адвокат у Олексія був у середу. Все тоді було нормально", - сказав Соловйов.

Смерть Навального вже прокоментували у Кремлі. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив під час спілкування з пресою, що відбувається перевірка за усіма правилами. Він зазначив, що медики з'ясовуватимуть, що стало причиною смерті. Путіну вже відзвітували про те, що сталося.

Хто такий Олексій Навальний і чому його ув'язнили

Олексій Навальний - російський опозиційний політик, громадський діяч та юрист. Він неодноразомо організовував масові протести проти корупції в Росії, диктатора Володимира Путіна та його режиму. Лідер "Фонду боротьби з корупцією".

За свою антипутінську позицію Навального отруїли. Він ледь не помер на борту літака від отруєння отрутою, відомою як "Новичок". Втім, Навального врятували фахівці німецької клініки "Шаріте". Після одужання він повернувся в РФ.

Взимку 2021 року російська влада відправила лідера "Фонду боротьби з корупцією" Олексія Навального до в'язниці на два роки і вісім місяців. У 2022 році йому збільшили термін, додавши ще дев'ять років позбавлення волі, звинувативши в шахрайстві. У червні у РФ почався над Навальним новий процес - опозиціонера звинувачують в "екстремізмі".

У квітні 2023 року адвокат Навального повідомив, що його підзахисного жорстоко побили в колонії.

Нещодавно Олексій Навальний, якого Кремль звинувачує в "екстремізмі" отримав 19 років колонії особливого режиму. Обвинувачення вимагало для нього 20 років позбавлення волі. Опозиціонера звинувачували за шістьма статтями. РосЗМІ повідомляли, що умови утримання Навального будуть дуже жорстокими.

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