Йдеться про закупівлю зброї для України за рахунок прибутків, отриманих від заморожених російських активів.

Євросоюз розробив юридичний шлях, щоб обійти вето Угорщини на закупівлю зброї для України за рахунок прибутків, отриманих від заморожених російських активів цього року. Це також може розчистити шлях G7 для виплати Києву 50 млрд доларів, пише Financial Times.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив FT, що оскільки Угорщина утрималася від попередньої домовленості про отримання прибутків від заморожених російських активів, вона "не повинна брати участь у прийнятті рішення про використання цих грошей". Він додав, що обхідний шлях "складний, як і кожне юридичне рішення, але він працює".

Зазначається, що обійшовши Будапешт, можна також усунути перешкоду, яка може ускладнити зусилля G7 щодо залучення $50 млрд кредиту для Києва до грудня, який має бути виплачений за рахунок майбутніх надходжень. Йдеться про рішення, ухвалене лідерами на саміті в Італії на початку цього місяця.

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Юридичний обхідний шлях, який обговорюватимуть міністри закордонних справ ЄС 24 червня, також матиме вирішальне значення для того, щоб угода G7 спрацювала і щоб кредит у розмірі 50 млрд доларів був виданий до кінця року. Згідно з планом G7, прибутки, отримані від заморожених російських активів з наступного року, будуть спрямовані на виплату кредиту.

Майже 200 мільярдів євро іммобілізовані в ЄС, переважно в Бельгії. Блок на початку цього року погодився використати прибуток, отриманий з лютого, на закупівлю зброї для України.

Угорщина, найбільш проросійськи налаштована країна-член ЄС, вже давно виступає проти того, щоб блок колективно надавав військову підтримку Україні. Будапешт також блокує сім інших рішень, пов'язаних з озброєнням Києва на загальну суму близько 6,6 млрд євро.

Занепокоєння США та інших партнерів G7 з приводу того, що Угорщина може заблокувати рішення ЄС про замороження російських активів на невизначений термін, призвело до значних затримок у переговорах про надання кредиту в розмірі $50 млрд. За словами чиновників, обізнаних з цим питанням, юридичного обхідного шляху для використання коштів ЄС, ймовірно, буде достатньо, щоб гарантувати виплату кредиту.

Однак Угорщина все ще може заблокувати санкції ЄС, згідно з якими заблоковані російські активи, тому що рішення має бути одноголосно поновлене кожні шість місяців 27 країнами ЄС. За словами Борреля, Брюссель запропонував Угорщині угоду, подібну до тієї, яку НАТО уклало з прем'єр-міністром Віктором Орбаном минулого тижня: Будапешт відмовився від заходів на підтримку України в обмін на те, що інші союзники, які допомагають Києву під егідою Альянсу, не накладатимуть вето, але вона була відкинута.

"Навіть якщо їм запропонують не бути частиною команди, а їхні гроші не будуть використані для України... цього недостатньо". Головний дипломат сказав, що позиція Будапешта "має щось спільне з міцними зв'язками, які він має з Росією".

Гроші для України

Міністри фінансів країн Групи семи (G7) підтримали ідею надання Україні кредиту, забезпеченого прибутками від заморожених активів Російської Федерації, з метою забезпечення фінансування Києва після 2024 року.

Водночас 27 країн ЄС погодили 14-й пакет санкцій, які зачіпають поставки російського СПГ. Уряд Угорщини цього разу не блокував обмеження в обмін на захист проєкту АЕС "Пакш-2".

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