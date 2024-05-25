Багато деталей кредиту ще не узгоджено.

Міністри фінансів країн Групи семи (G7) підтримали ідею надання Україні кредиту, забезпеченого прибутками від заморожених активів Російської Федерації, з метою забезпечення фінансування Києва після 2024 року. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на проект комюніке зустрічі міністрів.

Видання зазначає, що обговорення міністрів ґрунтувалося на пропозиції США, яка була поширена напередодні зустрічі в італійському місті Стреза, видати Україні кредит у розмірі близько 50 млрд доларів, який буде погашатися за рахунок прибутків від активів російського центрального банку на суму близько 190 млрд євро.

Міністри, зокрема, наголосили, що "досягли прогресу" в опрацюванні варіантів "виведення" прибутків. Вони підкреслили, що лідерам G7 будуть представлені варіанти того, як вибудувати кредит до червневого саміту.

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Міністр фінансів України Сергій Марченко, який був присутній на зустрічі G7, оцінив дефіцит бюджету України в 2025 році на "понад 10 мільярдів доларів" на соціальні та гуманітарні потреби, додавши, що "цей дефіцит був би набагато ширшим", якби були включені військові потреби.

Він привітав прогрес щодо позики, забезпеченої прибутками, але сказав, що для України це лише "тимчасове рішення на даний момент, але загальним рішенням має бути конфіскація" самих російських активів.

Джанет Єллен, міністр фінансів США, заявила, що вона "не хоче оголошувати перемогу", але угода "загалом розглядається як багатообіцяюча".

"Протягом наступних кількох тижнів ми докладемо багато зусиль. ... Ми всі дуже підтримуємо Україну, нас це не зупинить", - сказала вона, нагадавши про погрози правителя Росії Володимира Путіна конфіскувати активи громадян США у відповідь.

Конфіскація заморожених активів РФ - останні новини

Днями міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що сума доходів від заморожених активів РФ не співставна з ціною самих активів. За його словами, російські активи, сума яких становить близько 260 млрд євро, необхідно конфіскувати.

21 травня Рада Євросоюзу схвалила план із використання доходів від активів РФ для допомоги Україні. Вже цього року Київ може отримати близько 3 млрд євро, 90% цієї суми планують використати для підтримки української армії.

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