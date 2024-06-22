Зазначається, що поступка Будапешта не змінює позиції угорського уряду.

27 країн ЄС погодили 14-й пакет санкцій, які зачіпають поставки російського СПГ. Уряд Угорщини цього разу не блокував обмеження в обмін на захист проєкту АЕС "Пакш-2".

Угорська служба Радіо Свобода повідомляє, що уряд виводив АЕС Paks II з-під дії санкцій і в попередніх пакетах, але завжди в індивідуальному порядку. Тепер же на неї поширюватимуться загальні гарантії.

"Ця поступка не змінює позицію угорського уряду, який виступає проти всіх санкцій з ядерної тематики, включно із санкціями проти керівників "Росатома" за їхню роль в окупації та експлуатації Росією Запорізької АЕС", - ідеться в повідомленні.

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Раніше Будапешт не підтримував жодних каральних заходів проти російського газового сектора з міркувань безпеки поставок. Відмова від блокування обмежень ЄС - чудова подія, незважаючи на те, що ухвалені заходи не зачіпають транспортування російського СПГ до Європи, а лише забороняють реекспорт у треті країни з європейських портів. Вони також забороняють інвестиції в російські СПГ-проекти, особливо в Північному морі.

Європейські санкції, найімовірніше, змусять Москву переглянути свою бізнес-модель і використовувати нові маршрути для доставки газу на азіатські ринки. Йдеться про шлях через Північний Льодовитий океан, але для цього знадобляться спеціальні криголамні судна.

В Угорщини було ще одне серйозне застереження щодо пропозиції про санкції, а саме зобов'язання європейських материнських компаній, присутніх у Росії, стежити за дотриманням санкцій своїми дочірніми компаніями. Це стало б проблемою, зокрема, для OTP, яка має великий інтерес у Росії. У підсумку, судячи з усього, пропозицію було пом'якшено, щоб зацікавлені європейські інвестори не побачили в ній загрози.

14-ий пакет санкцій ЄС - останні новини

ЄС 14 червня не зміг узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії через те, що Німеччину не влаштував пункт про відповідальність європейських компаній за порушення обмежень.

20 червня стало відомо, що посли країн-членів Євросоюзу погодили 14-й пакет санкцій проти РФ у відповідь на російську агресію проти України. Зазначається, що цього разу буде передбачено повну заборону на вхід у європейські порти для кораблів "тіньового" нафтового флоту Росії.

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