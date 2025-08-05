Євгенія Гуцул очолювала Гагаузьку автономію з 2023 року.

У Молдові засудили до семи років в'язниці башкана (главу) Гагаузії Євгенію Гуцул за фінансові махінації, які вона здійснювала за наказом Москви під час виборчої кампанії. Про це повідомляє видання NewsMaker.

Так, суд постановив, що Євгенія Гуцул і секретар нині забороненої проросійської партії "Шор" Світлана Попан займалися незаконним фінансуванням партії "Шор" у 2019-2022 роках.

Гуцул засудили до 7 років в'язниці напівзакритого типу. Крім того, вона зобов'язана повернути державі 40 млн леїв (2,35 млн доларів США), які, за версією слідства, були використані для незаконного фінансування партії. Світлану Попан засудили до 6 років позбавлення волі. У неї конфіскують 9 млн леїв (близько 530 тисяч доларів).

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Під час оголошення вироку прихильники Євгенії Гуцул влаштували акцію протесту біля будівлі суду. Гуцул і Попан не визнали провину, звинувативши владу Молдови в політичних репресіях. Вирок винесено судом першої інстанції, тож справа має всі шанси пройти довгий шлях апеляцій.

Справа Євгенії Гуцул: що потрібно знати

На півдні Молдови розташований автономний регіон Гагаузія, який політично сильно орієнтований на Росію і меншою мірою на Туреччину. Євгенію Гуцул було обрано башканом (головою) Гагаузії 2023 року від нині забороненої в Молдові партії "Шор". Партію заснував молдавський бізнесмен і політик Ілан Шор, який на тлі звинувачень у масштабних фінансових махінаціях переховується в Росії.

До обрання на посаду башкана Євгенія Гуцул була практично нікому не відома навіть у самій Гагаузії. Її перемогу на виборах у Молдові називали результатом прямого втручання Росії в гагаузькі вибори. Зокрема влада Молдови звинуватила Гуцул у незаконному ввезенні в країну величезних сум готівки, отриманих від Росії, з метою підкупу виборців і тіньового фінансування своєї виборчої кампанії.

Після перемоги на виборах Гуцул систематично звинувачувала уряд Молдови в утисках Гагаузької автономії. При цьому вона кілька разів бувала в Росії й особисто зустрічалася з Володимиром Путіним. Після свого арешту Гуцул публічно закликала російського диктатора використати всі засоби, щоб визволити її із СІЗО.

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