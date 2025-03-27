У Молдові правоохоронці затримали очільницю автономного регіону Гагаузія Євгенію Гуцул. Після цього вона через адвокатів попросила допомоги напряму в російського диктатора Володимира Путіна.
Як пише молдовське інформагентство NewsMaker, башкан (голова) Гагаузії була затримана ввечері 25 березня в аеропорту Кишинева під час спроби вилетіти до Стамбула. У Генеральній прокуратурі Молдови заявили, що її заарештовано на 72 години у зв'язку з порушенням заборони залишати країну. (Гуцул є фігурантом кількох кримінальних справ у Молдові.)
Але Національний центр по боротьбі з корупцією Молдови повідомив, що очільницю Гагаузії заарештовано безпосередньо в межах розслідування кримінальної справи про фінансові порушення під час її обрання 2023 року.
Сьогодні стало відомо, що Євгенія Гуцул через своїх адвокатів звернулася особисто до президента Росії Володимира Путіна з проханням про допомогу.
"Від імені гагаузького народу, який ніколи не зраджував своїм історичним друзям, ми звертаємося до Вас, шановний Володимире Володимировичу, із закликом: задійте весь арсенал дипломатичних, політичних і правових механізмів для тиску на молдовську владу з метою негайного припинення політичних репресій та мого якнайшвидшого звільнення", - закликала Гуцул.
Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу в коментарі журналістам заявив, що звернення Гуцул до Путіна підтвердило загрозу, яку становить Росія для країни.
"Ми просимо цю державу не пхати носа в наші внутрішні справи. Вона робила це постійно з часу нашого проголошення незалежності. Усі процеси, включно із системою правосуддя, мають бути внутрішніми справами Молдови", - сказав Гросу.
Хто така Євгенія Гуцул
Гагаузія - автономне територіальне утворення в південній частині Молдови. Населення - 134 тисячі осіб, переважно гагаузи (сильно русифікований, православний тюркський народ). Регіон отримав автономію 1994 року під загрозою початку військового конфлікту, але без бойових дій. Політично Гагаузія сильно орієнтована на Росію і меншою мірою на Туреччину.
Євгенію Гуцул обрали башканом (головою) Гагаузії 2023 року від нині забороненої в Молдові партії "Шор". Партію заснував молдавський бізнесмен і політик Ілан Шор, якого влада Молдови звинувачує в масштабних фінансових махінаціях. Наразі Ілан Шор переховується за кордоном, імовірно, у Москві.
До обрання на посаду башкана Євгенія Гуцул не обіймала значущих державних або політичних постів і була практично нікому не відома навіть у самій Гагаузії. Її перемогу вважають результатом прямого впливу Росії на вибори в Гагаузії. Влада Молдови звинувачує Гуцул в отриманні грошей із Росії для підкупу виборців і тіньового фінансування своєї виборчої кампанії.
За час свого перебування на посаді Гуцул кілька разів бувала в Росії, зокрема щонайменше один раз зустрічалася особисто з Путіним.