Гагаузія - орієнтований на Росію автономний регіон Молдови.

У Молдові правоохоронці затримали очільницю автономного регіону Гагаузія Євгенію Гуцул. Після цього вона через адвокатів попросила допомоги напряму в російського диктатора Володимира Путіна.

Як пише молдовське інформагентство NewsMaker, башкан (голова) Гагаузії була затримана ввечері 25 березня в аеропорту Кишинева під час спроби вилетіти до Стамбула. У Генеральній прокуратурі Молдови заявили, що її заарештовано на 72 години у зв'язку з порушенням заборони залишати країну. (Гуцул є фігурантом кількох кримінальних справ у Молдові.)

Але Національний центр по боротьбі з корупцією Молдови повідомив, що очільницю Гагаузії заарештовано безпосередньо в межах розслідування кримінальної справи про фінансові порушення під час її обрання 2023 року.

Відео дня

Сьогодні стало відомо, що Євгенія Гуцул через своїх адвокатів звернулася особисто до президента Росії Володимира Путіна з проханням про допомогу.

"Від імені гагаузького народу, який ніколи не зраджував своїм історичним друзям, ми звертаємося до Вас, шановний Володимире Володимировичу, із закликом: задійте весь арсенал дипломатичних, політичних і правових механізмів для тиску на молдовську владу з метою негайного припинення політичних репресій та мого якнайшвидшого звільнення", - закликала Гуцул.

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу в коментарі журналістам заявив, що звернення Гуцул до Путіна підтвердило загрозу, яку становить Росія для країни.

"Ми просимо цю державу не пхати носа в наші внутрішні справи. Вона робила це постійно з часу нашого проголошення незалежності. Усі процеси, включно із системою правосуддя, мають бути внутрішніми справами Молдови", - сказав Гросу.

Хто така Євгенія Гуцул

Гагаузія - автономне територіальне утворення в південній частині Молдови. Населення - 134 тисячі осіб, переважно гагаузи (сильно русифікований, православний тюркський народ). Регіон отримав автономію 1994 року під загрозою початку військового конфлікту, але без бойових дій. Політично Гагаузія сильно орієнтована на Росію і меншою мірою на Туреччину.

Євгенію Гуцул обрали башканом (головою) Гагаузії 2023 року від нині забороненої в Молдові партії "Шор". Партію заснував молдавський бізнесмен і політик Ілан Шор, якого влада Молдови звинувачує в масштабних фінансових махінаціях. Наразі Ілан Шор переховується за кордоном, імовірно, у Москві.

До обрання на посаду башкана Євгенія Гуцул не обіймала значущих державних або політичних постів і була практично нікому не відома навіть у самій Гагаузії. Її перемогу вважають результатом прямого впливу Росії на вибори в Гагаузії. Влада Молдови звинувачує Гуцул в отриманні грошей із Росії для підкупу виборців і тіньового фінансування своєї виборчої кампанії.

За час свого перебування на посаді Гуцул кілька разів бувала в Росії, зокрема щонайменше один раз зустрічалася особисто з Путіним.

Вас також можуть зацікавити новини: