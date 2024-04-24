Євгенія Гуцул представляє нині заборонену в Молдові проросійську партію "ШОР".

В Молдові зібралися судити проросійську очільницю автономного регіону Гагаузія Євгенію Гуцул. Як повідомляє Reuters, кримінальну справу проти неї вже направлено ​​до суду.

Представниця опозиційної проросійської партії "ШОР", Гуцул "з’явилася з нізвідки" і перемогла на виборах торік. Молдовська прокуратура звинувачує її в отриманні коштів з Росії в 2019-2022 роках для фінансування партії "ШОР", яку нещодавно заборонили в Молдові.

"Гуцул ... брала активну участь у систематичному введенні в Республіку Молдова неврахованих фінансових коштів, отриманих від організованої злочинної групи, переважно з Російської Федерації", – заявили в прокуратурі.

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Сама Гуцул, яка відома своїми різко проросійськими поглядами та закликами до зближення з Москвою, у своїй заяві в Telegram-каналі назвала справу сфабрикованою.

"Влада, здатна лише на шантаж і погрози, настільки боїться реальних справ, що відразу влаштовує гоніння на всіх, чия робота не обмежується обіцянками. Я не припиню своєї боротьби за благополуччя громадян", – заявила очільниця Гагаузії.

Як зазначає Reuters, у разі доведення провини Гуцул загрожує ув'язнення на строк від 2 до 7 років із забороною обіймати державні посади.

Ситуація в Молдові: останні новини

Як писав УНІАН, наприкінці лютого Придністров'я звернулося до Росії по "захист" від Молдови. Самопроголошена "республіка" звинуватила Молдову в економічній блокаді та геноциді населення.

За тиждень по тому очільниця Гагаузії, маленького автономного краю на півдні Молдови, засвітилася в компанії Володимира Путіна. Російський диктатор пообіцяв Гуцул допомогу у "відстоюванні наших законних прав, повноважень та позицій на міжнародній арені".

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