Контроль буде запроваджено на всіх кордонах країни.

Німеччина запровадить тимчасовий прикордонний контроль у рамках посилення безпеки напередодні чемпіонату Європи з футболу 2024 року, який вона приймає. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву міністра внутрішніх справ країни Ненсі Фрезер.

"Під час турніру ми будемо проводити тимчасовий прикордонний контроль на всіх кордонах Німеччини, щоб запобігти в'їзду потенційно агресивних суб'єктів", - сказала вона.

Вона заявила, що країна мобілізує всі зусилля органів безпеки і готується до можливих загроз.

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Чемпіонат Європи з футболу стартує 14 червня і має залучити 2,7 мільйона вболівальників на стадіони і до 12 мільйонів на публічні перегляди.

Німеччина вже встановила тимчасовий контроль на своїх кордонах із Польщею, Чехією, Австрією та Швейцарією в рамках зусиль із боротьби з бандами, які займаються контрабандою мігрантів.

Захід стурбований загрозою тероризму

23 березня в Москві стався масштабний теракт, унаслідок якого загинуло понад 130 осіб. Західна розвідка вже пов'язала напад із бойовим угрупованням ІДІЛ.

У Франції вже заявили, що після нападу підвищили рівень терористичної небезпеки до найвищого рівня. Крім того, президент країни Еммануель Макрон заявив, що група терористів ІДІЛ, яка взяла на себе відповідальність за напад на Крокус Сіті Хол 22 березня, також планувала кілька атак у Франції.

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