Франція підвищить рівень терористичної загрози в країні до максимального.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що група терористів ІДІЛ, яка взяла на себе відповідальність за напад на Крокус Сіті Хол 22 березня, також планувала кілька атак в Франції.

Як пишуть LeParisen та Reuters, Макрон зазначив, що через події у Москві Франція підвищить рівень терористичної загрози в країні до максимального.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін підтвердив, що угруповання ІДІЛ-Хорасан спробувало організувати декілька атак у Франції та Німеччині, зокрема наприкінці 2022 року, але їм цього не вдалося.

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Макрон також висловив співчуття у зв'язку з трагедією в Москві та пообіцяв підсилити співпрацю з Росією у справах боротьби з тероризмом.

Теракт у "Крокусі" - що відомо

Нагадаємо, увечері 22 березня в Підмосков'ї стався масштабний теракт. Кілька людей, одягнених у камуфляж, відкрили стрілянину з автоматів по відвідувачах концерту гурту "Пікнік" у Crocus City Hall. Унаслідок цього, за даними російських ЗМІ, загинуло понад 140 осіб, постраждало близько 290, із них понад 180 - госпіталізовано.

Відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація ІДІЛ. При цьому російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням, у якому пов'язав напад терористів з Україною, і провів аналогію зі злочинами нацистів за часів Другої Світової війни.

Сьогодні, 25 березня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін проведе нараду, на якій обговорять заходи, пов'язані з терактом у Підмосков'ї. Якихось коментарів про перебіг розслідування Кремль поки що давати не планує і по допомогу в розслідуванні до інших країн звертатися не буде.

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