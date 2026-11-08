Європа наполягає, щоб РФ припинила війну в Україні, перш ніж обговорювати її 'хотілки', - Bloomberg

Одна з головних цілей існуючої системи безпеки - стримування Росії від нападів на Європу.

Європа наполягає, щоб Росія припинила війну в Україні, перш ніж обговорювати побоювання Кремля щодо архітектури безпеки на континенті. Про це пише Bloomberg.

Європейські чиновники категорично заявляють, що вимоги президента РФ Володимира Путіна, які фактично зведуть нанівець присутність НАТО у Східній Європі, як і раніше, є неприйнятними.

Одна з головних цілей існуючої системи безпеки - стримування Росії від нападів на Європу.

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За словами джерел, проводити подібні дискусії, поки Москва продовжує війну проти України та порушує низку існуючих угод, було б безглуздо.

Такий підхід ризикує ще більше загострити відносини з адміністрацією американського лідера Дональда Трампа, яка наполягає на включенні пропозицій щодо архітектури безпеки Європи як паралельної теми до мирних переговорів із Росією.

Очевидне прагнення США досягти угоди викликало занепокоєння в деяких європейських столицях.

"Ми не повинні прагнути миру більше, ніж Путін", - заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Підхід США також зіткнувся з опором з боку демократів у Конгресі. Сенатор Майкл Беннет заявив:

"У нас уже є європейська архітектура безпеки. Вона називається НАТО. І найбільша загроза європейській безпеці - це не відсутність діалогу. Це Володимир Путін".

За словами джерел, одним із каменів спотикання, як і раніше, залишаються деталі гарантій безпеки, які союзники нададуть Україні, - і, у разі нападу, яку допомогу отримає Київ.

Важливо, що Москва виступає проти будь-якої військової присутності Заходу в Україні, а Київ та його європейські союзники вважають цю умову необхідною для стримування Росії від нападу в майбутньому.

Союзники, зокрема США, обговорюють надання Україні гарантій, аналогічних статті 5 Договору НАТО про взаємну оборону. Ця підтримка включатиме постачання зброї та інших засобів, хоча першою лінією оборони Києва буде його власна армія.

Очікується, що на переговорах в Абу-Дабі Україна та Росія продовжать обговорення питань, які були раніше перервані, зокрема потенційних заходів щодо деескалації.

За словами джерел, європейські офіційні особи, ймовірно, будуть присутні в місті, але, як очікується, візьмуть участь у переговорах лише в разі досягнення достатнього прогресу.

Переговори щодо території в основному призупинені, оскільки вимагають ухвалення політичних рішень на вищому рівні.

Зазначається, що Путін, як і раніше, наполягає на тому, що хоче отримати весь Донбас, і не демонструє жодних ознак зміни цієї позиції.

Європейські чиновники, як і раніше, вважають, що Путін наразі не зацікавлений у серйозній участі в переговорах і зосереджений на спробах зламати моральний дух України за допомогою інтенсивної кампанії бомбардувань, навіть попри те, що його війська не просуваються вперед на суші та зазнають рекордних втрат.

Скептицизм Європи

Раніше повідомлялося, що непрозора пропозиція адміністрації Трампа щодо нової загальноєвропейської угоди про безпеку з Росією викликала скептицизм у європейських столицях, які побоюються, що вона ризикує відсунути континент на другий план і додати сміливості Путіну.

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