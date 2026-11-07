План Кушнера щодо забезпечення безпеки не переконує європейців, - Politico

Європа знову спостерігає за Білим домом, зціпивши зуби.

Спроба США кардинально переглянути механізми забезпечення безпеки на континенті може призвести до ізоляції союзників і надати підтримку Росії. Про це пише Politico.

Непрозора пропозиція адміністрації президента США Дональда Трампа щодо нової загальноєвропейської угоди про безпеку з Росією викликала скептицизм у європейських столицях, які побоюються, що вона ризикує відсунути континент на другий план і додати сміливості Володимиру Путіну.

За словами трьох дипломатів НАТО, союзники не були заздалегідь поінформовані про американські плани, і багато хто, як і раніше, скептично ставиться до цієї ідеї.

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"Не зовсім зрозуміло, що має на увазі Кушнер. У Європі переважає думка, що будь-які дискусії з Росією щодо майбутньої архітектури на даний момент будуть використані Москвою лише для легітимізації своїх аргументів... це не знайде підтримки серед європейських союзників", - сказав дипломат НАТО.

За словами двох дипломатів ЄС, головний радник президента Єврокомісії Урсули фон дер Лейєн, Бйорн Зайберт, провів брифінг для послів ЄС після обговорення цього питання між радниками з питань національної безпеки. Один із дипломатів ЄС після зустрічі сказав:

"Є готовність до діалогу в Києві та в решті Європи, хоча довіри до росіян мало, - але ЄС цьому не перешкоджає. Однак оточення Трампа недооцінило, наскільки важливий цей конфлікт для Європи і наскільки небезпечним для Європи є несприятливий результат для України".

"Для нас і багатьох інших вже давно існує позиція, згідно з якою європейську архітектуру безпеки не слід обговорювати під час війни. І, очевидно, не без участі європейців", - заявив високопоставлений представник європейських органів безпеки.

Важливо, що деякі союзники побоюються, що США можуть пов’язати свою нову ініціативу з майбутнім переглядом чисельності американських військ у Європі, який очікується в грудні.

"Це той самий слон у кімнаті. Одна справа - говорити про архітектуру європейської безпеки… з урахуванням "звичної" позиції США; зовсім інша справа - говорити про архітектуру європейської безпеки "у тому вигляді, в якому вона буде", а якою вона буде - ніхто не знає", - сказав другий дипломат НАТО.

План Кушнера

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер повідомив, що наступного тижня в Абу-Дабі Сполучені Штати організують переговори за участю України та Російської Федерації.

Він підкреслив, що це будуть перші з лютого тристоронні мирні переговори за участю України та Росії, і повідомив, що США "працювали з обома сторонами над розробкою ґрунтовних пропозицій, які дозволять зробити ці переговори якомога змістовнішими та продуктивнішими".

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