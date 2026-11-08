Росіяни атакували Одесу: є загиблі, постраждала інфраструктура

Також у місті та в області є руйнування житлових будинків.

Пізно ввечері 7 листопада російські військові завдали по Одесі дронового удару - за попередніми даними, загинула одна людина, постраждала інфраструктура.

Як передає кореспондент УНІАН, чергову повітряну тривогу було оголошено близько 22.35. Моніторингові канали попередили про наближення реактивних безпілотників, які сунуть на Одещину на великій висоті з боку Чорного моря.

Згодом начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, заявив, що через атаку загинула людина.

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"Ворог знову атакував Одесу. Постраждала інфраструктура. На жаль, одна людина загинула. Співчуття рідним та близьким", - написав Лисак у Telegram.

Місцеві Telegram-канали повідомили, що пошкоджень нібито зазнала "Нова пошта".

Вдень 7 листопада росіяни теж атакували Одещину - пошкоджено приватні домоволодіння. За словами начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, зокрема, на півночі регіону ударний безпілотник влучив у приватний житловий будинок.

"Руйнування значні. Також загорілася надвірна споруда", - заявив посадовець.

Також, за його словами, в Одесі ворожим ударом пошкоджено господарчу будівлю, де виникла пожежа.

За даними пресслужби регіонального управління ДСНС, в Одесі внаслідок влучання виникло часткове руйнування житлового будинку з послідуючим загорянням, також вибуховою хвилею вибило поруч скління у 4-х поверховій офісній будівлі. За попередніми даними, постраждалих через атаку тоді не було.

Удари по Одесі

Як писав УНІАН, 4 листопада російські військові завдали удару по гуртово-роздрібному промтоварному ринку "7-й кілометр", який розташований у передмісті Одеси. Йшлося, що спалахнула пожежа, палали склади з взуттям та іншими речами. Постраждали 38-річна жінка та 65-річний чоловік, який отримав множинні травми. За іншою адресою внаслідок влучання було пошкоджено поштовий термінал та сталось загорання вантажного автомобіля. Роботу рятувальників ускладнювали повітряні тривоги та загроза повторних ударів.

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