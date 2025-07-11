Путін "поважає лише силу і безжально використовує слабкість", пише автор.

Візит президента Франції Еммануеля Макрона до Лондона мав кілька важливих наслідків, та, мабуть, найгучнішою новиною стало створення спільного французько-британського альянсу з ядерної зброї. І це матиме набагато більший резонанс у Кремлі, ніж усі ті снаряди і ракети, які європейці обіцяють виготовити найближчими роками.

Про це пише у матеріалі для The Telegraph колишній офіцер британської армії Геміш Де Бреттон-Гордон. Він акцентував, що за останні кілька тижнів це вже друга важлива заява щодо ядерної оборони Європи. Раніше британський міністр оборони оголосив про придбання американських літаків F-35A, які здатні нести ядерну зброю, щоб нести американську тактичну ядерну гравітаційну бомбу B61.

"Ефективність ядерного стримування залежить від паритету і рівноваги, і ця позиція була серйозно похитнута деякими коментарями президента США про Європу в останні місяці. Це могло дати Кремлю зрозуміти, що США не реагуватимуть, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю в Україні або навіть у Європі. Той факт, що Путін і його бандити постійно погрожують ядерною атакою з моменту початку більш широкої війни в Україні, свідчить про те, що вони детально про це думають. Оскільки три дні перетворилися на три з гаком роки, вони можуть думати, що зможуть швидко покінчити з Україною за допомогою тактичної ядерної зброї, а ми не відреагуємо", – пише автор.

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Він погодився, що запуск Британією ракети "Трайдент", яка є в сто разів потужнішою за російську тактичну ядерну зброю, в такій ситуації малоймовірний. У такому випадку потрібна відповідь, "менша за розв'язання Армагеддону". І тепер вона, схоже, буде.

Геміш Де Бреттон-Гордон додав, що хоча F-35A і B61, ймовірно, не будуть введені в експлуатацію до кінця десятиліття, тепер, коли Франція і Велика Британія створили ядерний союз, Путіну варто було б припустити, що тактична ядерна зброя Франції буде спрямована на його армію, якщо він застосує свою власну ядерну зброю проти України. За словами автора, така ймовірність вселить страх у серце диктатора, адже російська армія є "основою його могутності".

Не менш важливим елементом заяви про створення ядерного альянсу між Францією та Британією колишній британський офіцер називає домовленість про спільну роботу над технологіями і боєголовками. За його словами, це важливо, адже в такому разі у майбутньому Британія, ймовірно, не буде повʼязана контролем з боку США над її тактичними можливостями – як у випадку з бомбами B61.

"Європа шукає сильного військового керівництва, оскільки ми протистоїмо новітньому тирану, і ніщо не говорить про військову силу більше, ніж ядерна зброя. Наміри, продемонстровані цією угодою, і загальна згода більшості європейців витрачати 5 відсотків ВВП на оборону (або, так чи інакше, на речі, пов'язані з обороною), є переконливим психологічним і фізичним посланням Путіну, яке він зрозуміє – це його мова, яку ми надто довго вивчали або, скоріше, запам'ятовували", – наголосив автор матеріалу.

Він також привітав Макрона та Стармера за усвідомлення того, що Путін "поважає лише силу і безжально використовує слабкість".

"Президент США, можливо, також нарешті знайшов свій хребет. Якщо він його не втратить, ми можемо уникнути ширшої війни в Європі і побачити справедливий мир для України", – констатував Геміш Де Бреттон-Гордон.

Ядерна зброя

Німецьке видання Spiegel пише, що світова ядерна архітектура вже давно змінилася. До країн з ядерною зброєю – США, Росії, Китаю, Франції та Великої Британії – приєдналися ще чотири. Це Ізраїль, Індія, Пакистан і Північна Корея.

І останні події у світі говорять про те, що володіння ядерною зброєю саме по собі вже не гарантує безпеку цій країні. Навпаки, цей фактор може посилити нестабільність.

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