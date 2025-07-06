Президент США Дональд Трамп поставив під сумнів силу 5 статті НАТО.

"Дванадцятиденна війна", як назвав її президент США Дональд Трамп, завершилася. Ізраїльські та американські авіаудари по ядерних об'єктах Ірану відкинули іранську атомну програму назад - можливо, на місяці, можливо, на роки. Експерти все ще сперечаються про це, пише Spiegel.

Тепер режим у Тегерані як ніколи раніше стоїть перед питанням: чи варто все ж таки будувати ядерну бомбу? "Якщо в них з'явиться можливість, вони зроблять усе, щоб її реалізувати", заявляє берлінський експерт із Близького Сходу Гідо Штайнберг:

Повідомляється, що Ісламська Республіка показала свою слабкість і вразливість і тепер відчуває екзистенціальну загрозу. Ірану необхідно укласти мир, інакше, за словами Трампа, підуть "набагато потужніші атаки". З подібними погрозами Трамп уже виступав у свій перший президентський термін на адресу північнокорейського диктатора Кім Чен Ина. Але той залишився незворушним: його країна вже володіє ядерною зброєю.

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Іран - можливо, крайній випадок: але питання ядерного стримування хвилює сьогодні й інші країни, і не тільки авторитарні режими на кшталт тегеранського, а й демократичні держави, зокрема й у Європі, йдеться в матеріалі.

Проблема ядерної зброї у світі

У квітні 2022 року, через кілька тижнів після нападу Росії на Україну, Міноборони РФ опублікувало кадри випробувального запуску міжконтинентальної ракети величезної потужності. Ракета "Сармат", на Заході також відома як "Сатана-2", є найпотужнішою в арсеналі російських ядерних сил.

Її довжина - майже 36 метрів, вага - понад 200 тонн. З дальністю до 18 000 кілометрів вона може досягти будь-якої точки на Землі. Загальна потужність її боєголовок, за твердженнями, перевищує потужність атомної бомби, скинутої США на Хіросіму 1945 року, приблизно в 300 разів.

Кадри з ракетного центру Плесецьк на північному заході Росії супроводжувалися недвозначним посланням. Випробування "Сармата", за словами кремлівського диктатора Володимира Путіна, мало змусити замислитися "тих, хто в запалі агресивної риторики намагається погрожувати Росії". Відтоді російські пропагандисти вдаються до фантазій про знищення європейських столиць ядерною зброєю.

Європа довгий час могла почуватися у відносній безпеці від таких загроз. Адже і США володіють потужним ядерним арсеналом, а гарантія взаємної оборони, закріплена в статті 5 статуту НАТО, ось уже 76 років є основою трансатлантичного стримування. Американська "ядерна парасолька" досі простягається над континентом.

Але чи залишиться так і далі - питання серйозне, через політику Трампа.

Від початку свого другого президентського терміну він змушує європейців сумніватися: чи справді президент США в крайньому разі застосує ядерну зброю, якщо Росія після України нападе на одну з країн НАТО? Чи залишається чинною ця крайня форма загрози, яка колись не дала змоги "холодній війні" між США і СРСР перерости в "гарячу"? Чи Європі потрібен "ядерний план Б" - на випадок, якщо Трамп вибере інше "визначення" статті 5, відмінне від початкового.

У матеріалі йдеться про те, що, поки європейці неохоче починають замислюватися над ядерним питанням, світова ядерна архітектура вже давно змінилася: до початкових п'яти ядерних держав - США, Росії, Китаю, Франції та Великої Британії - приєдналися ще чотири: Ізраїль, Індія, Пакистан і Північна Корея.

Усі ці країни залучені в гострі або пасивні конфлікти, як це нещодавно показало протистояння між Пакистаном та Індією в травні. Володіння ядерною зброєю саме по собі вже не гарантує безпеку - навпаки, воно може посилити нестабільність саму по собі.

"Ядерну війну не можна виграти і не можна вести" - такого висновку дійшли 40 років тому президент США Рональд Рейган і генсек ЦК КПРС Михайло Горбачов. Але в риториці це табу було остаточно зламано після нападу Росії на Україну.

"Світ, у якому ми живемо сьогодні, дуже відрізняється від світу часів холодної війни. Уперше з 1991 року Європа знову всерйоз замислюється про ядерне стримування. Під загрозою з боку Росії і без впевненості в американському захисті, політики від Балтії до Португалії стикаються з екзистенціальним питанням: що робити, якщо США більше не захочуть нас захищати?", - йдеться в матеріалі.

Європа і необхідність у ядерній зброї

У Європи, по суті, є чотири варіанти.

Перший: Франція, яка залишилася після виходу Великої Британії єдиною ядерною державою в ЄС, розширює своє ядерне стримування на весь континент.

Другий: Франція відмовляється, і тоді Німеччина сама розробляє ядерну зброю і стає захисником Європи. На думку дипломатів у Берліні, це не такий вже нереалістичний сценарій.

Третій: Європейці не можуть домовитися ні про що, і континент перетворюється на безпорадний геополітичний "задній двір" США, Росії або Китаю - найгірший із можливих варіантів.

Четвертий - і вкрай малоймовірний: За три з половиною роки наступник Трампа відновить старий світ, у якому США захищали Європу "майже безкоштовно".

Інші новини про ядерну зброю

Раніше УНІАН повідомляв, що Китай маскує мобільний ядерний арсенал у камуфляж. Це можна вважати візуальною демонстрацією військової могутності Пекіна. Але й те, що КНР займається удосконаленням методів приховування свого арсеналу.

Крім того, У НАТО розповіли, чи відмовляться США від ядерного стримування в Європі. "Іноді в пресі, в експертному середовищі, в середовищі аналітичних центрів, можливо, є підстави говорити про ці речі. І я думаю, що вони дещо роздули з мухи слона", - заявив директор з ядерної політики НАТО Джим Стокс.

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