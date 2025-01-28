За словами європейського комісара, це потрібно зробити, аби протистояти загрозам від РФ та Китаю.

Європейський комісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс закликав створити "Європейський космічний щит" для того, аби об'єднати оборонні зусилля у космосі, пише Politico.

"Я хочу розпочати діалог з країнами-членами і космічними командуваннями, щоб розглянути можливості для підвищення обізнаності про європейську космічну сферу з метою моніторингу загроз, в тому числі військових", - наголосив він під час свого виступу на 17-й Європейській космічній конференції.

За його словами, такі кроки стануть "будівельними блоками на шляху до європейського космічного щита, який об'єднає наші оборонні зусилля в космосі".

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Кубілюс підкреслив, що країни все більше конкурують за домінування у космосі, зокрема РФ та Китай об'єдналися після початку повномасштабної війни Росії проти України, аби реалізувати такі проєкти, як спільна місячна атомна електростанція. Тому європейський комісар вважає, що "ми не можемо залишити космос на поталу агресивним авторитарним державам".

"Європа повинна зберегти лідерство в космосі", - додав він.

Також Кубілюс висловився щодо Ілона Маска та інших приватних підприємців, які мають космічні амбіції.

"Космічні підприємці роблять захоплюючі речі в космосі", - підкреслив комісар.

Чиновник додав, що попри те, що "структурні проблеми" стримують ЄС, "якщо ми нічого не зробимо, ми ризикуємо потрапити в стагнацію".

Битва світових країн за космос - що відомо

Раніше російські витрати на космос порівняли з китайськими та американськими. Як виявилось, головним конкурентом Сполучених Штатів є Китай. На третьому місці знаходиться Японія, а Росія посідає лише четверту позицію.

Щодо європейських країн, то найбільше витрачає на космічну сферу саме Франція.

Водночас експерти запевняють, що наразі Росія втрачає свої позиції у космічній сфері, адже це пов'язано з технологічним відставанням, зокрема і від США.

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