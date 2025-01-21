Серед європейських країн найбільшими витратами на космічну сферу може похвалитись Франція.

У 2024 році державні витрати на космічну діяльність досягли 135 млрд доларів, що на 10% більше, ніж у 2023-му. Про це з посиланням на аналітично-консалтингову компанію Novaspace повідомляє видання BroadcastPro ME.

Зростання в основному забезпечив оборонний сектор, інвестиції в який досягли 73 мільярдів доларів. Загалом можна констатувати, що різні країни світу збільшують інвестиції в космічну сферу.

І хоча США продовжують бути лідерами, їхня частка скоротилась до 59% порівняно з більш ніж 75% у 2000-му. Це відображає зростання інвестицій КНР та інших країн у космічну галузь.

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Як можна бачити на інфографіці, головним конкурентом Сполучених Штатів виступає Китай. На третьому місці знаходиться Японія, а Росія посідає лише четверту позицію. Серед європейських країн найбільшими витратами на космічну сферу може похвалитись Франція.

Автори зазначають, що держави не лише розширюють свої можливості щодо дослідження космосу, але й використовують його для зміцнення своєї геополітичної позиції, а також для стимулювання економічного зростання.

Космічні "‎перегони"‎ – Росія відстає

Можна констатувати, що РФ втрачає свої позиції в космічній сфері. В першу чергу, це стосується навіть не номінальних витрат, а технологічного відставання, зокрема, від США.

Так, американці вже багато років експлуатують багаторазові ракети-носії, у той час як РФ на сьогодні не має жодної.

У минулому році голова "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив, що російську багаторазову ракету "Амур-СПГ" можна буде використати більше разів, ніж Falcon 9 від SpaceX.

Ця заява викликала на Заході легку іронію, адже російський носій не здійснив жодного пуска і на сьогодні існує лише як проект.

Також варто зазначити, що "скандальна" російська ракета "Ангара-А5", яка виявилась занадто дорогою, здійснила лише чотири запуски. Останній виконали у квітні 2024-го.

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