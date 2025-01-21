Все більше країн світу збільшують свої інвестиції в космічні програми / фото ua.depositphotos.com

У 2024 році державні витрати на космічну діяльність досягли 135 млрд доларів, що на 10% більше, ніж у 2023-му. Про це з посиланням на аналітично-консалтингову компанію Novaspace повідомляє видання BroadcastPro ME.

Зростання в основному забезпечив оборонний сектор, інвестиції в який досягли 73 мільярдів доларів. Загалом можна констатувати, що різні країни світу збільшують інвестиції в космічну сферу. 

І хоча США продовжують бути лідерами, їхня частка скоротилась до 59% порівняно з більш ніж 75% у 2000-му. Це відображає зростання інвестицій КНР та інших країн у космічну галузь.

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Як можна бачити на інфографіці, головним конкурентом Сполучених Штатів виступає Китай. На третьому місці знаходиться Японія, а Росія посідає лише четверту позицію. Серед європейських країн найбільшими витратами на космічну сферу може похвалитись Франція. 

Фото Novaspace

Автори зазначають, що держави не лише розширюють свої можливості щодо дослідження космосу, але й використовують його для зміцнення своєї геополітичної позиції, а також для стимулювання економічного зростання.

Космічні "‎перегони"‎ – Росія відстає  

Можна констатувати, що РФ втрачає свої позиції в космічній сфері. В першу чергу, це стосується навіть не номінальних витрат, а технологічного відставання, зокрема, від США. 

Так, американці вже багато років експлуатують багаторазові ракети-носії, у той час як РФ на сьогодні не має жодної. 

У минулому році голова "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив, що російську багаторазову ракету "Амур-СПГ" можна буде використати більше разів, ніж Falcon 9 від SpaceX. 

Ця заява викликала на Заході легку іронію, адже російський носій не здійснив жодного пуска і на сьогодні існує лише як проект. 

Також варто зазначити, що "скандальна" російська ракета "Ангара-А5", яка виявилась занадто дорогою, здійснила лише чотири запуски. Останній виконали у квітні 2024-го. 

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