Використання Путіним тактичної ядерної зброї ніколи не можна повністю виключити.

США змушують Україну протистояти російській агресії зі зв’язаними руками. Про це пише The Economist.

Видання нагадує, що 13 вересня були надії, що Україні нарешті дозволять використовувати британські та французькі крилаті ракети Storm Shadow/SCALP проти цілей у Росії. Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розмовляли протягом двох годин у Білому домі, і багато хто думав, що американський лідер нарешті дасть свій дозвіл.

"Але після зустрічі ситуація залишилася такою ж невизначеною. Американська сторона лише підтвердила, що політика обмеження використання західних систем далекого радіусу дії цілями в Україні не змінилася", - йдеться у статті. Відео дня

Видання також наводить слова колишнього командувача американськими силами в Європі Бена Ходжеса на підтримку Києва в цьому прагненні.

"Немає жодних моральних або правових причин не досягати цих цілей", - каже військовий.

У свою чергу колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер стверджує, що США перебільшує погрози Путіна.

"Вони спрямовані на те, щоб "утримати нас від дій, а не на те, щоб це мало відношення до того, що він насправді збирається робити", - зазначив Волкер.

Автори прогнозують, що використання Путіним тактичної ядерної зброї ніколи не можна повністю виключити. При цьому якщо Байден пом’якшить свою позицію після зустрічі з Зеленським, навряд чи буде офіційне оголошення щодо дозволу Києву атакувати об'єкти в РФ, натомість це рішення може бути непублічним.

Дозвіл Україні бути далекобійною зброєю по РФ: останні новини

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вирушає до Риму, де обговорить з главою італійського уряду Джорджією Мелоні дозвіл Україні бути далекобійною зброєю по РФ. Британські чиновники також проведуть переговори з французькими та німецькими колегами.

Очікується, що лідери також скажуть, що вони ширше обговорили гібридні загрози, які Росія представляє для Європи, і підтвердять підтримку відновлення України.

Вас також можуть зацікавити новини: