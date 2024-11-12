Колишня прем'єрка Естонії змінить на посаді глави європейської дипломатії Хосепа Борреля.

Євросоюз має працювати щодня і доти, доки буде необхідно, щоб у повному обсязі надавати допомогу Україні.

З такою заявою виступила перед членами Європарламенту майбутня глава європейської дипломатії Кая Каллас, пише Le Monde. "Ми повинні продовжувати працювати щодня. Сьогодні, завтра і стільки, скільки необхідно, і з необхідним обсягом військової, фінансової та гуманітарної допомоги", - заявила вона.

Нагадаємо, вона змінить на посаді глави європейської дипломатії Хосепа Борреля. Її кандидатура була схвалена 27 главами держав і урядів ЄС. Колишня естонська прем'єрка вступить на посаду в грудні. Крім функцій глави європейської дипломатії, її також було призначено віце-президентом Єврокомісії. Вона працюватиме на цій посаді 5 років.

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"Це будуть нелегкі п'ять років. Навколо нас формуються коаліції автократів, які загрожують геополітичними потрясіннями по всьому світу. Ми маємо усвідомлювати, що існує загроза, і реагувати відповідним чином разом із союзниками та партнерами, не відмовляючись від наших цінностей", - поділилася вона своєю думкою.

Оцінюючи повернення Дональда Трампа в овальний кабінет, Каллас заявила, що має намір зустрітися з ним і його командою для "вироблення спільної політики". "ЄС і США стають сильнішими і в більшій безпеці, коли [вони] працюють разом", - висловила переконання європейський політик.

Кая Каллас і війна в Україні

Колишня прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас відома своєю проукраїнською позицією. Влітку вона подала президенту країни Алару Карісу заяву про відставку у зв'язку з тим, що обійме посаду високого представника ЄС з питань закордонних справ, політики та безпеки.

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