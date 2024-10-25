Європа побоюється, що Трамп може пом'якшити санкції проти Росії.

Європейські дипломати готуються посилити санкції проти Росії, очікуючи, що можливий прихід Дональда Трампа до влади у США може підірвати зусилля Заходу з ізоляції Москви. Як пише Reuters, європейські чиновники і дипломати ведуть переговори про кілька ініціатив, щоб гарантувати, що європейські санкції залишаться чинними, навіть якщо Вашингтон змінить тактику.

За даними джерел видання, кілька держав-членів працюють над ідеєю "всеосяжного" положення, яке застосовуватиметься або до військових товарів, або до ширшого спектра забороненого експорту. Цей пункт дасть змогу митникам затримувати вантажі, якщо пункт призначення здається нелогічним, наприклад, перетин Росії для досягнення країн Центральної Азії.

Також ведуться обговорення про зміну вимоги про те, що заморожування активів російського центрального банку має поновлюватися європейськими столицями кожні шість місяців, планується замінити його на одне підтвердження на 36 місяців.

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Кілька країн також обговорюють посилення "неправильного маркування" продукції, призначеної для Росії, прагнучи до більш точних описів. Прибалтійські держави, що межують з Росією, давно скаржаться, що експортери використовують митні кодекси ЄС.

Крім того, очікується, що щонайменше 45 суден буде додано до списку санкцій ЄС, оскільки західні союзники прагнуть посилити обмеження цін на російську нафту G7. Західні держави також починають чинити тиск на країни, в яких зареєстровані танкери, повідомили джерела.

Як зазначає Reuters, така підготовка ведеться через побоювання з приводу зміни позиції США в разі переобрання Трампа. Європейські чиновники побоюються, що пом'якшення США щодо Росії може підірвати зусилля Заходу з ізоляції Москви. Тож наразі Європейський союз намагається знайти власні кошти для посилення покарань і посилення своїх обмежень щодо Росії.

Водночас зазначається, що європейські дипломати почекають до кінця року, перш ніж серйозно обговорювати нові обмеження. Вони очікують, коли Польща візьме на себе шестимісячне ротаційне головування в ЄС замість Угорщини, відомої своєю проросійською позицією.

Санкції проти Росії - новини

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що запроваджених санкцій достатньо, щоб зруйнувати економіку РФ, однак вони мають працювати. За його словами, проблема полягає в тому, що їх обходять.

Як писало FT, Туреччина таємно заборонила експорт до Росії товарів військового призначення. Сталося це після того, як Вашингтон попередив Анкару про наслідки, якщо вона не припинить торгівлю.

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