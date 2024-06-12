Також названо інші прізвища топ-керівників Євросоюзу.

Естонська прем'єр-міністерка Кая Каллас має всі шанси очолити в новій Єврокомісії службу з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

Як пише Politico з посиланням на власні джерела в колах європейської дипломатії, в Євросоюзі вже починає прослідковуватися загальний погляд щодо кандидатів на ключові посади в керівництві Євросоюзу: Урсулу фон дер Ляєн залишать президентом Єврокомісії, а Роберту Метсолу - вдруге оберуть президентом Європарламенту.

Португальського експрем'єра Антоніу Кошту вважають кандидатурою на посаду голови Європейської ради, яку зараз обіймає Шарль Мішель, а на посаду головного європейського дипломата ЄС розглядають прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас.

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Щодо естонського політика "найменше визначеності", але є великі шанси, що це буде саме Каллас - як яскрава прем'єрка зі Східної Європи. Як зазначили джерела видання, вона виглядає дуже хорошим вибором для європейських лібералів. Сама Каллас казала, що не проти обійняти цю посаду.

Спочатку критики її кандидатури висловлювалися проти через її "яструбину" позицію щодо РФ. Вони вважали, що Каллас може зосередитися на проблемах Східної Європи і залишить поза увагою Близький Схід і Африку. Але до теперішнього часу ця точка зору зникла і зараз є думка, що Каллас ідеально підходить на цю посаду з "географічної, політичної та дипломатичної точок зору".

За словами джерел видання, більш конкретні домовленості мають відбутися на неформальній вечері лідерів країн-членів ЄС 17 червня. А от формальна домовленість з'явиться не раніше зустрічі лідерів 27-28 червня.

Допомога Україні від Естонії

З початку повномасштабної війни Естонія виділила Україні військову допомогу на суму більш ніж 520 млн євро, що становить приблизно 1,4% від ВВП країни.

1 червня прем'єр Естонії Кая Каллас закликала союзників посилити військову підтримку України, оскільки переконана, що після перемоги Путін зверне свою увагу на країни Балтії.

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