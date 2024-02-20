Ці санкції стосуються військового захоплення Росією та подальшою анексією українських територій в чотирьох областях.

Європейський Союз продовжив на рік - до 24 лютого 2025 року, обмежувальні заходи проти Російської Федерації, запроваджені у зв'язку з незаконною анексією українських територій у Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях. Про це йдеться в повідомленні Офіційного журналу ЄС.

Зокрема, ухвалено рішення продовжити до 24 лютого 2025 року чинність обмежувальних заходів, які були запроваджені у відповідь на незаконне визнання, окупацію чи анексію Російською Федерацією окремих територій України, що не контролюються офіційною українською владою.

Йдеться про санкції, вперше запроваджені 23 лютого 2022 року у зв'язку з офіційним визнанням Росією окремих окупованих районів Донецької і Луганської областей, де контроль здійснювали бойовики "ДНР" і "ЛНР", як "незалежних утворень". Тоді російська влада заявила, що кордони так званих "ДНР" і "ЛНР" мають пролягати в цілих межах Донецької і Луганської областей України. У зв'язку з цим на окуповану частину Донбасу були введені додаткові російські збройні сили.

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Окрім того, йдеться про санкції, запроваджені 6 жовтня 2022 року у зв'язку з незаконною анексією, здійсненою Росією, стосовно Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей.

Таким чином, в Євросоюзі на основі перегляду попередніх санкційних рішень вирішили, що поки незаконні дії РФ продовжують порушувати заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням міжнародного права, доцільно зберегти в силі усі санкції і за необхідності схвалити додаткові заходи.

У цьому зв'язку, обмежувальні заходи було продовжено до 24 лютого 2025 року.

Санккції ЄС проти РФ - деталі

23 лютого 2022 року в Євросоюзі запровадили санкції проти 351 депутата Державної думи РФ, які 15 лютого проголосували за визнання так званих "Л/ДНР". Також додатково ввели санкції проти 27 високопоставлених осіб і установ, які відіграли роль у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Санкціями обмежено імпорт до Євросоюзу товарів, що походять з окупованої території, а також обмеження на інвестиції та торгівлю стосовно окремих економічних секторів, введено заборону на надання туристичних послуг. Також заборонено експорт з ЄС певних товарів та технологій.

6 жовтня 2022 року в ЄС вирішили запровадити санкції проти 35 нових фізичних осіб та компаній, які залучені до війни, проведення фіктивного референдуму на окупованих територіях і пропаганди.

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