Вашингтон неодмінно відреагує, якщо Росія спробує приєднати українські території.

Якщо Росія анексує захоплені після 24 лютого території України, США неодмінно відреагують. Зараз Вашингтон працює над антиросійськими санкціями.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Це те, за чим ми уважно стежимо. І це те, на що ми вважаємо, необхідно давати відповідь. Це обурливо, що Росія намагається анексувати територію України. Але це не несподівано", - зазначила Брінк.

Посол припустила, що росіяни "використовують ту ж методичку", яка була при анексії Криму.

"Ми бачимо, що в Херсоні та інших частинах України, які зараз окуповані Росією, намагаються видавати паспорти, вимагати російську мову в школах і адміністраціях, встановлювати проксі-лідерів в цих адміністраціях. Це обурливо, і не відповідає міжнародному праву", - наголосила представник США.

За словами Брінк, позиція США полягає в тому, щоб одночасно привертати увагу до цього і переконатися в тому, що її партнери і союзники про це знають. Потім Вашингтон буде робити кроки, якщо Росія все ж вирішить це зробити.

"Ми продовжимо накладати санкції проти проксі-чиновників і вживати інших заходів, які в майбутньому не дозволять коли-небудь визнати подібну анексію", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше в Bloomberg повідомляли, що Кремль хоче анексувати окуповані території вже у вересні.

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