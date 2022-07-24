Якщо Росія анексує захоплені після 24 лютого території України, США неодмінно відреагують. Зараз Вашингтон працює над антиросійськими санкціями.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Це те, за чим ми уважно стежимо. І це те, на що ми вважаємо, необхідно давати відповідь. Це обурливо, що Росія намагається анексувати територію України. Але це не несподівано", - зазначила Брінк.
Посол припустила, що росіяни "використовують ту ж методичку", яка була при анексії Криму.
"Ми бачимо, що в Херсоні та інших частинах України, які зараз окуповані Росією, намагаються видавати паспорти, вимагати російську мову в школах і адміністраціях, встановлювати проксі-лідерів в цих адміністраціях. Це обурливо, і не відповідає міжнародному праву", - наголосила представник США.
За словами Брінк, позиція США полягає в тому, щоб одночасно привертати увагу до цього і переконатися в тому, що її партнери і союзники про це знають. Потім Вашингтон буде робити кроки, якщо Росія все ж вирішить це зробити.
"Ми продовжимо накладати санкції проти проксі-чиновників і вживати інших заходів, які в майбутньому не дозволять коли-небудь визнати подібну анексію", - підсумувала вона.
Нагадаємо, раніше в Bloomberg повідомляли, що Кремль хоче анексувати окуповані території вже у вересні.